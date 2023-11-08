Российский телеканал обесцветил радугу в музыкальном клипе корейской группы

Борьба с пропагандой ЛГБТ вышла на новый уровень.
Телеканал ТНТ Music удивил, расстроил и рассмешил телезрителей, убрав радугу из клипа корейской k-pop-группы Seventeen. Предположительно, владельцы телеканала обесцветили радугу на небе, чтобы не нарваться на очередной штраф от Роскомнадзора (РКН) за ЛГБТ-пропаганду.
Клип с зацензуренным природным явлением телезрители заметили вчера во время выпуска программы "K-POP TIME". В середине клипа "God of Music" участники корейской группы исполняют припев на фоне голубого неба и радуги, однако на этом моменте верхняя часть картинки стала чёрно-белой, скрыв неоднозначные цвета.
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Сотрудники телеканала пока не комментировали "реставрацию" клипа. Но многие телезрители и поклонники кейпопа считают, что такая борьба с пропагандой нетрадиционных ценностей — абсурд и перебор. Да и песня не имеет ничего общего с однополыми отношениями и посвящена исключительно любви к музыке.
Впрочем, руководство компании "Фонбет ТВ", которой принадлежит телеканал, понять тоже можно. Цвета радуги в клипе прорисованы не очень чётко, там не видно, семь в ней полосок или шесть (флаг ЛГБТ состоит из шести), поэтому главред, видимо, решил не рисковать. Тем более у компании уже были проблемы с РКН. В июле 2023 года компанию оштрафовали на миллион рублей из-за отсутствия маркировки "18+" на клипе финской певицы Alma, в котором целуются две девушки.
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