Российский телеканал обесцветил радугу в музыкальном клипе корейской группы

Телеканал ТНТ Music удивил, расстроил и рассмешил телезрителей, убрав радугу из клипа корейской k-pop-группы Seventeen. Предположительно, владельцы телеканала обесцветили радугу на небе, чтобы не нарваться на очередной штраф от Роскомнадзора (РКН) за ЛГБТ-пропаганду.





Клип с зацензуренным природным явлением телезрители заметили вчера во время выпуска программы "K-POP TIME". В середине клипа "God of Music" участники корейской группы исполняют припев на фоне голубого неба и радуги, однако на этом моменте верхняя часть картинки стала чёрно-белой, скрыв неоднозначные цвета.