FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7124 поста • 3077 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Российский телеканал обесцветил радугу в музыкальном клипе корейской группы

Российский телеканал обесцветил радугу в музыкальном клипе корейской группы

Автор:
08 ноября 2023 17:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: РКН   ТНТ Music   Цензура   клип   курьёз   пропаганда ЛГБТ   радуга   
1053
1
2

Борьба с пропагандой ЛГБТ вышла на новый уровень.

Телеканал ТНТ Music удивил, расстроил и рассмешил телезрителей, убрав радугу из клипа корейской k-pop-группы Seventeen. Предположительно, владельцы телеканала обесцветили радугу на небе, чтобы не нарваться на очередной штраф от Роскомнадзора (РКН) за ЛГБТ-пропаганду.


Клип с зацензуренным природным явлением телезрители заметили вчера во время выпуска программы "K-POP TIME". В середине клипа "God of Music" участники корейской группы исполняют припев на фоне голубого неба и радуги, однако на этом моменте верхняя часть картинки стала чёрно-белой, скрыв неоднозначные цвета.

Сотрудники телеканала пока не комментировали "реставрацию" клипа. Но многие телезрители и поклонники кейпопа считают, что такая борьба с пропагандой нетрадиционных ценностей — абсурд и перебор. Да и песня не имеет ничего общего с однополыми отношениями и посвящена исключительно любви к музыке.

Впрочем, руководство компании "Фонбет ТВ", которой принадлежит телеканал, понять тоже можно. Цвета радуги в клипе прорисованы не очень чётко, там не видно, семь в ней полосок или шесть (флаг ЛГБТ состоит из шести), поэтому главред, видимо, решил не рисковать. Тем более у компании уже были проблемы с РКН. В июле 2023 года компанию оштрафовали на миллион рублей из-за отсутствия маркировки "18+" на клипе финской певицы Alma, в котором целуются две девушки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: РКН   ТНТ Music   Цензура   клип   курьёз   пропаганда ЛГБТ   радуга   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
ишты Час назад
А вот когда петухов на птицеферме по телеку показывают - какой штраф РКН с канала срубает за пропаганду ЛГБТ? А вот когда после дождя радуга на небе - кто штраф должен платить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Иван Иваныч 10 минут назад
А ведь смеялись, что в средние века была охота на ведьм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
566
FreelancerND 15 минут назад
Тут интересно другое. Вполне возможно что канал тупо подстраховывается, потому что найдётся гиперактивный дегенерат, который во всем кругом видит пропаганду ЛГБТ, который задолбали потом обращениями и жалобами. А оно телеканалу надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
426
Кристофер Робин 18 минут назад
Ненавижу, блин, радугу! Вот сидишь ты весь в своих думках, а она как подвалит, да поползёт прямо по твоей ноге, заберется в жопу, там как начнет кусаться! А ты будишь потом орать: Эй, вылазь из моей жопы, дурацкая радуга... @SouthPark
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 22 минуты назад
п"дара"ы даже в радуге видят п"дарас"в
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
BarOb Полчаса назад
Верните радугу детям!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алекс 42 минуты назад
В радуге 7 цветов а у питоров 6.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
379
no. 50 минут назад
а, то есть, вот эти вертлявые дристуны в шортиках - это эталоны гетеросексуальности, а радуга на фоне - прапаханда. ну-ну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 50 минут назад
когда КНДР вернет свои исторические территории..пусть эти южные содомиты сразу гасятся..в гейропку..или СШП сатанинский
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Звёздный странник Час назад
Надеюсь представители этой компании не доберутся до главы "Дисперсия света" в школьных учебниках физики за 9 класс.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
workmen77 Час назад
Боюсь представить, что они сделают с оформлением альбомов "The Dark Side of the Moon" или группы "Rainbow"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Andre Час назад
Придурки.У [мат] флага нет голубого цвета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

181716



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Деревянный самокат Чукуду и причины его большой популярности
Деревянный самокат Чукуду и причины его большой популярности
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Очаровательные пёсики на лучших фото конкурса "Dog Photography Awards 2023"
Очаровательные пёсики на лучших фото конкурса "Dog Photography Awards 2023"
Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой
Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Должен успеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#интересно#история#позитив#Автовсячина#Ynews#шоу бизнес#добро
#автомобили#люди#Юмор#интересное#аварии#авто аварии#Китай#Еда#собака#Мемы
#автомир#в мире#Прикол#кино#ДТП#фильм#факты#истории#находка#новости
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать Гений маскировки: в США разыскиваемый преступник написал на своём доме, что он там не живёт Гений маскировки: в США разыскиваемый преступник написал на своём доме, что он там не живёт Трехлетний сорванец забрался в автомат с мягкими игрушками Трехлетний сорванец забрался в автомат с мягкими игрушками Вице-мэр Екатеринбурга захотел направить полицейских на борьбу со снежными пенисами Вице-мэр Екатеринбурга захотел направить полицейских на борьбу со снежными пенисами 15 самых популярных песен 21 века, которые набрали больше всего просмотров на YouTube 15 самых популярных песен 21 века, которые набрали больше всего просмотров на YouTube "Она утонула?": благодарный зритель встретил с юмором новый клип Лолиты с Инстасамкой "Она утонула?": благодарный зритель встретил с юмором новый клип Лолиты с Инстасамкой

На что жалуетесь?

Вернуться