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Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
05 ноября 2023 21:43
Метки: СССР   история   фото   
242
31

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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15k
Александр Маслов 10 часов назад
За Борисов отдельное спасибо! ...38 лет из 66...
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
14. Благовещенск, железнодорожный вокзал
это Муром, Владимирской области!
за Орен, Владимир и Пензу снова спасибо, но не надо уже так часто )))
я ж пошутил )))
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3k
Χάρων 8 часов назад
СССР.....
Как много мы про***бали.....
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2k
Kristine Broka 10 часов назад
Жаль, что Латвии не было...
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