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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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это Муром, Владимирской области!
за Орен, Владимир и Пензу снова спасибо, но не надо уже так часто )))
я ж пошутил )))
Как много мы про***бали.....