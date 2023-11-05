Неочевидные положительные качества тараканов, несмотря на которые мы их всё равно ненавидим

В это довольно трудно поверить, но у тараканов действительно есть положительные качества. Эти неприятного вида насекомые, которые прячутся по углам, стоит только включить свет, могут приносить реальную пользу, а не только собирать хлебные крошки со стола.
Хотя тараканы обычно считаются вредителями и не нравятся большинству людей, они имеют определенную ценность в своей естественной среде обитания, и вот их положительные стороны, которые нам удалось найти.
Тараканы — природные разлагатели
Эти неприятные на вид существа, как и многие другие насекомые, играют важную экологическую роль в качестве разлагателей. Они помогают расщеплять целлюлозу в древесине, мертвые вещества растений и животных, принося пользу почве и являясь при этом одними из лучших сборщиков мусора в природе.
Помимо расщепления органических веществ, тараканы помогают аэрировать почву, когда они роют норы и туннели под землей (да, тараканы действительно делают это, добавляя нам ещё одну фобию).
Как известно, аэрация может улучшить структуру почвы, облегчая корням растений рост и поглощение питательных веществ.
Тараканы особенно важны в тропических и субтропических регионах, где они многочисленны и разнообразны. Там их можно найти живущими в лесах, на лугах и водно-болотных угодьях. Однако чаще они наиболее распространены в районах с большим количеством органических веществ, таких как опавшие листья, бревна и другой разлагающийся растительный материал.
Тараканы являются источником пищи для различных животных, таких как птицы, амфибии и рептилии, благодаря своей численности и высокой питательной ценности.
Многим птицам может быть сложно охотиться на тараканов, поскольку они ведут ночной образ жизни и очень хорошо умеют прятаться. Однако таракан на улице при дневном свете буквально просит птицу его съесть. Все насекомоядные птицы едят тараканов, в том числе кукушки-подорожники, сойки, совы, воробьи, сороки и малиновки.
Рептилии, в том числе ящерицы и черепахи, также едят тараканов. Змеи, молодые крокодилы и аллигаторы также не прочь полакомиться этими насекомыми. Для молодых змей или видов змей, которые не вырастают очень большими, тараканы воообще могут составлять большую часть рациона.
Жабы, лягушки и саламандры, когда они становятся достаточно большими, тоже едят тараканов, которые являются для них хорошим источником белка. Достаточно одного неправильного шага, и таракан может неизбежно оказаться в пасти лягушки-быка.
Нам не хотелось это упоминать, но некоторые люди тоже едят тараканов. В некоторых частях Китая тараканы считаются деликатесом, и их часто готовят путем обжаривания во фритюре с различными приправами и специями.
Некоторые виды тараканов, особенно американский таракан (Periplaneta americana), используются в медицинских исследованиях для изучения иммунной системы и тестирования новых лекарств.
Исследователи заинтересованы в изучении иммунной системы тараканов, поскольку они обладают уникальной способностью борьбы с инфекциями. Тараканы производят антимикробные пептиды, небольшие белки, которые могут убивать бактерии и другие патогены. Эти пептиды являются частью иммунной системы тараканов и изучаются на предмет их потенциального использования при разработке новых антибиотиков и других методов лечения заболеваний человека.
Помимо изучения иммунной системы тараканов, исследователи также используют этих насекомых для тестирования новых лекарств на предмет токсичности и выявления потенциальных побочных эффектов. Это связано с тем, что их относительно легко разводить в больших количествах, и они дешевле, чем другие виды животных, такие как мыши или лабораторные крысы.
Робот-таракан
Тараканы известны своей впечатляющей способностью бегать и ловкостью в преодолении препятствий.
Одной из причин того, что тараканы являются такими эффективными бегунами, является их способность быстро переносить вес тела с одной ноги на другую. Это позволяет им быстро и плавно перемещаться по различным поверхностям, а длинные колючие ноги обеспечивают сцепление и помогают им цепляться за поверхности при движении.
Тараканы также могут легко преодолевать препятствия. Они используют сочетание скорости и ловкости, чтобы избегать преграды и быстро менять направление. Кроме того, их способность перемещаться по ограниченному пространству и щелям делает их хорошо приспособленными к жизни в небольших, тесных помещениях.
Исследователи изучили тараканов, чтобы узнать больше об их уникальных моделях движений и разработать роботов, которые могут двигаться аналогичным образом. Понимая, как тараканы передвигаются и ориентируются, ученые надеются разработать роботов, способных эффективно работать в ограниченном пространстве и перемещаться в сложных условиях.
Несколько интересных фактов о тараканах:
Тараканам нравится находиться рядом с другими тараканами, потому что они имеют сильную социальную иерархию и могут общаться с помощью химических сигналов. Они также могут адаптироваться к окружающей среде, меняя свое поведение и физиологию в ответ на сигналы окружающей среды.
Тараканы издают сильный, неприятный, резкий и зловонный запах. Этот запах обычно описывается как затхлый или маслянистый и часто связан с присутствием тараканов в том или ином месте.
Тараканы производят этот запах, потому что они выделяют химические вещества в качестве защитного механизма, когда чувствуют угрозу или беспокойство. Эти химические вещества производятся железами их тела и выбрасываются в воздух в качестве сообщения или предупреждающего сигнала для других тараканов.
Если вы не видели тараканов у себя дома, это не значит, что их там нет. В течение дня тараканы обычно прячутся в трещинах и щелях, например, за плинтусами, под бытовой техникой или внутри шкафов, чтобы избежать обнаружения и сэкономить энергию. Однако ночью они выходят из своих укрытий в поисках еды, воды и потенциальных партнеров.
Они ведут ночной образ жизни и наиболее активны ночью, хорошо приспосабливаются к жизни в условиях низкой освещенности и ориентируются в темноте, используя осязание и обоняние.
Что бы вам ни говорили люди, никто не знает, почему таракан после смерти оказывается на спине.
Однако есть три возможных объяснения:
Когда таракан умирает, его мышцы могут сократиться и заставить его перевернуться на спину. Это рефлекторное действие происходит после смерти и не является признаком страдания или боли.
- После смерти мышцы таракана со временем становятся жесткими и негибкими — это состояние известно как трупное окоченение. Эта жесткость может привести к тому, что таракан останется в положении на спине.
- Тараканов можно убить различными ядами и инсектицидами, из-за чего они могут дезориентироваться и потерять чувство равновесия. Это может привести к тому, что они упадут на спину и не смогут встать на лапы.
Источник:
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Осталось только запустить в квартиру птиц, амфибий и рептилий
Вот ничего против тараканов в лесах, на лугах и водно-болотных угодьях в тропических и субтропических регионах не имею. Вот совсем ничего!
Но вот дома в городе, как-то не очень...