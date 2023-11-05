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Неочевидные положительные качества тараканов, несмотря на которые мы их всё равно ненавидим

Неочевидные положительные качества тараканов, несмотря на которые мы их всё равно ненавидим

Автор:
05 ноября 2023 11:22
Сообщество : Животные
Метки: интересно   насекомые   положительные качества   тараканы   факты   фото   
1309
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В это довольно трудно поверить, но у тараканов действительно есть положительные качества. Эти неприятного вида насекомые, которые прячутся по углам, стоит только включить свет, могут приносить реальную пользу, а не только собирать хлебные крошки со стола.

Хотя тараканы обычно считаются вредителями и не нравятся большинству людей, они имеют определенную ценность в своей естественной среде обитания, и вот их положительные стороны, которые нам удалось найти.

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Эти неприятные на вид существа, как и многие другие насекомые, играют важную экологическую роль в качестве разлагателей. Они помогают расщеплять целлюлозу в древесине, мертвые вещества растений и животных, принося пользу почве и являясь при этом одними из лучших сборщиков мусора в природе.

Помимо расщепления органических веществ, тараканы помогают аэрировать почву, когда они роют норы и туннели под землей (да, тараканы действительно делают это, добавляя нам ещё одну фобию).

Как известно, аэрация может улучшить структуру почвы, облегчая корням растений рост и поглощение питательных веществ.

Тараканы особенно важны в тропических и субтропических регионах, где они многочисленны и разнообразны. Там их можно найти живущими в лесах, на лугах и водно-болотных угодьях. Однако чаще они наиболее распространены в районах с большим количеством органических веществ, таких как опавшие листья, бревна и другой разлагающийся растительный материал.

Тараканы являются источником пищи для различных животных, таких как птицы, амфибии и рептилии, благодаря своей численности и высокой питательной ценности.

Многим птицам может быть сложно охотиться на тараканов, поскольку они ведут ночной образ жизни и очень хорошо умеют прятаться. Однако таракан на улице при дневном свете буквально просит птицу его съесть. Все насекомоядные птицы едят тараканов, в том числе кукушки-подорожники, сойки, совы, воробьи, сороки и малиновки.

Рептилии, в том числе ящерицы и черепахи, также едят тараканов. Змеи, молодые крокодилы и аллигаторы также не прочь полакомиться этими насекомыми. Для молодых змей или видов змей, которые не вырастают очень большими, тараканы воообще могут составлять большую часть рациона.

Жабы, лягушки и саламандры, когда они становятся достаточно большими, тоже едят тараканов, которые являются для них хорошим источником белка. Достаточно одного неправильного шага, и таракан может неизбежно оказаться в пасти лягушки-быка.

Нам не хотелось это упоминать, но некоторые люди тоже едят тараканов. В некоторых частях Китая тараканы считаются деликатесом, и их часто готовят путем обжаривания во фритюре с различными приправами и специями.

Некоторые виды тараканов, особенно американский таракан (Periplaneta americana), используются в медицинских исследованиях для изучения иммунной системы и тестирования новых лекарств.

Исследователи заинтересованы в изучении иммунной системы тараканов, поскольку они обладают уникальной способностью борьбы с инфекциями. Тараканы производят антимикробные пептиды, небольшие белки, которые могут убивать бактерии и другие патогены. Эти пептиды являются частью иммунной системы тараканов и изучаются на предмет их потенциального использования при разработке новых антибиотиков и других методов лечения заболеваний человека.

Помимо изучения иммунной системы тараканов, исследователи также используют этих насекомых для тестирования новых лекарств на предмет токсичности и выявления потенциальных побочных эффектов. Это связано с тем, что их относительно легко разводить в больших количествах, и они дешевле, чем другие виды животных, такие как мыши или лабораторные крысы.

Тараканы известны своей впечатляющей способностью бегать и ловкостью в преодолении препятствий.

Одной из причин того, что тараканы являются такими эффективными бегунами, является их способность быстро переносить вес тела с одной ноги на другую. Это позволяет им быстро и плавно перемещаться по различным поверхностям, а длинные колючие ноги обеспечивают сцепление и помогают им цепляться за поверхности при движении.

Тараканы также могут легко преодолевать препятствия. Они используют сочетание скорости и ловкости, чтобы избегать преграды и быстро менять направление. Кроме того, их способность перемещаться по ограниченному пространству и щелям делает их хорошо приспособленными к жизни в небольших, тесных помещениях.

Исследователи изучили тараканов, чтобы узнать больше об их уникальных моделях движений и разработать роботов, которые могут двигаться аналогичным образом. Понимая, как тараканы передвигаются и ориентируются, ученые надеются разработать роботов, способных эффективно работать в ограниченном пространстве и перемещаться в сложных условиях.



Несколько интересных фактов о тараканах:

Тараканам нравится находиться рядом с другими тараканами, потому что они имеют сильную социальную иерархию и могут общаться с помощью химических сигналов. Они также могут адаптироваться к окружающей среде, меняя свое поведение и физиологию в ответ на сигналы окружающей среды.

Тараканы издают сильный, неприятный, резкий и зловонный запах. Этот запах обычно описывается как затхлый или маслянистый и часто связан с присутствием тараканов в том или ином месте.

Тараканы производят этот запах, потому что они выделяют химические вещества в качестве защитного механизма, когда чувствуют угрозу или беспокойство. Эти химические вещества производятся железами их тела и выбрасываются в воздух в качестве сообщения или предупреждающего сигнала для других тараканов.

Если вы не видели тараканов у себя дома, это не значит, что их там нет. В течение дня тараканы обычно прячутся в трещинах и щелях, например, за плинтусами, под бытовой техникой или внутри шкафов, чтобы избежать обнаружения и сэкономить энергию. Однако ночью они выходят из своих укрытий в поисках еды, воды и потенциальных партнеров.

Они ведут ночной образ жизни и наиболее активны ночью, хорошо приспосабливаются к жизни в условиях низкой освещенности и ориентируются в темноте, используя осязание и обоняние.

Что бы вам ни говорили люди, никто не знает, почему таракан после смерти оказывается на спине.


Однако есть три возможных объяснения:


Когда таракан умирает, его мышцы могут сократиться и заставить его перевернуться на спину. Это рефлекторное действие происходит после смерти и не является признаком страдания или боли.


  2. После смерти мышцы таракана со временем становятся жесткими и негибкими — это состояние известно как трупное окоченение. Эта жесткость может привести к тому, что таракан останется в положении на спине.
  3. Тараканов можно убить различными ядами и инсектицидами, из-за чего они могут дезориентироваться и потерять чувство равновесия. Это может привести к тому, что они упадут на спину и не смогут встать на лапы.

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Метки: интересно   насекомые   положительные качества   тараканы   факты   фото   
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63k
doker 46 минут назад
Самая большая польза от тараканов в голове - приключения, авантюры, изобретения! Жизнь была бы пресной без них.
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6k
Babangdida 3 минуты назад
Неочевидные положительные качества тараканов, несмотря на которые мы их всё равно ненавидимПосмотреть
Неочевидные положительные качества тараканов, несмотря на которые мы их всё равно ненавидим
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1k
Igor Grishaev 3 минуты назад
"являются источником пищи для различных животных, таких как птицы, амфибии и рептилии"
Осталось только запустить в квартиру птиц, амфибий и рептилий
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3k
kca-opa 14 минут назад
В доме, где я сейчас живу, а в детстве жил в 50-ти метрах, в 80-х годах в цокольном этаже была не бойлерная, а хрен знает как называется, в общем где разводка труб была, воды и отопления, вода капала, по щиколотку на полу, тепло было, тараканов вообще тьма и жабы, толстенные, сидят и не двигаются вообще, а чо двигаться, захотела - языком махнула пару раз и опять отдыхать, при капитализме, конечно никто не дал помещению пропадать, полностью окультурили, а теперь ещё и тараканы вообще пропали, бедные жабы...
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5k
Влад 14 минут назад
"Тараканы особенно важны в тропических и субтропических регионах, где они многочисленны и разнообразны. Там их можно найти живущими в лесах, на лугах и водно-болотных угодьях."

Вот ничего против тараканов в лесах, на лугах и водно-болотных угодьях в тропических и субтропических регионах не имею. Вот совсем ничего!
Но вот дома в городе, как-то не очень...
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