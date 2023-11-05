Неочевидные положительные качества тараканов, несмотря на которые мы их всё равно ненавидим

Помимо расщепления органических веществ, тараканы помогают аэрировать почву, когда они роют норы и туннели под землей (да, тараканы действительно делают это, добавляя нам ещё одну фобию).

Как известно, аэрация может улучшить структуру почвы, облегчая корням растений рост и поглощение питательных веществ.

Тараканы особенно важны в тропических и субтропических регионах, где они многочисленны и разнообразны. Там их можно найти живущими в лесах, на лугах и водно-болотных угодьях. Однако чаще они наиболее распространены в районах с большим количеством органических веществ, таких как опавшие листья, бревна и другой разлагающийся растительный материал.