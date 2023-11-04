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Прогулка по Ленинграду 1989 года

Прогулка по Ленинграду 1989 года

Автор:
04 ноября 2023 22:02
Метки: СССР   история   фото   
251
29

Сегодня мы переместимся в 1989 год: вот-вот начнутся великие потрясения, но пока ещё город и страна не в курсе, что совсем скоро всё изменится.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был Ленинград.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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24k
ЦСКА 8 часов назад
"с 14.00 при Горбачеве винные магазины работали. даже частушка была: В 6 часов поёт петух, в 10 Пугачёва, Магазин закрыт до двух, ключ у Горбачёва!"

Я уеду в Комарово, там не с двух, а с полвторого!
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27k
Сталкер 6 часов назад
А слева – междугородний/международный круглосуточный переговорный... )

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27k
Сталкер 6 часов назад
Оч хорошо вот это вот на Сенной помню.


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