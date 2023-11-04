Сегодня мы переместимся в 1989 год: вот-вот начнутся великие потрясения, но пока ещё город и страна не в курсе, что совсем скоро всё изменится.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был Ленинград.

Интересного вам просмотра!