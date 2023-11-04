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Сегодня мы переместимся в 1989 год: вот-вот начнутся великие потрясения, но пока ещё город и страна не в курсе, что совсем скоро всё изменится.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был Ленинград.
Интересного вам просмотра!
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3.
На улице Стойкости устроили предвыборную агитацию. Сейчас на этом месте построен дом по адресу улица Стойкости 23 корпус 2.
4.
Начинается застройка Приморского района. На фото - Приморское шоссе и дома 123к3 и 123к4 по улице Савушкина.
6.
Самые дальние окраины города того времени. На фото - улица Ильюшина от здания современного ТК "Атмосфера".
8.
Но вообще, конечно, балом на дорогах тогда правили "Икарусы". И междугородний и городской транспорт был захвачен венграми :)
9.
Очередь за водкой на углу Лиговского проспекта и Курской улицы.
с 14.00 при Горбачеве винные магазины работали. даже частушка была: В 6 часов поёт петух, в 10 Пугачёва, Магазин закрыт до двух, ключ у Горбачёва!
10.
Район будущей станции метро "Комендантский проспект". Снимок сделан на углу улицы Маршала Новикова и проспекта Испытателей.
11.
А тут трамвайчики огибают место строительства станции метро "Садовая" на площади Мира (ныне - Сенная площадь).
16.
А вот так в 1989 году выглядела эвакуация. Само собой, не за неправильную парковку, а по причине поломки.
17.
Трамвайное кольцо "Трамвайный парк номер 7" на углу улицы Грибакиных и проспекта Обуховской обороны.
19.
А таким тогда был угол Коломяжского и Богатырского проспектов. Сейчас и не верится, что здесь было настолько просторно.
23.
Около СКК имени В.И. Ленина решено провести настоящее шоу - демонстрацию автовышек. Мероприятие, безусловно, интересное.
25.
Советско-финское предприятие "Полар" - одна из первых фастфудных, что появилась в Ленинграде. (фото около гостиницы "Прибалтийская").
27.
Мосты старого образца на Обводном канале, а на переднем плане - богатство расцветок советского автопрома.
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