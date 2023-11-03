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Комичные ситуации, когда могли произойти только в очереди

Комичные ситуации, когда могли произойти только в очереди

Автор:
03 ноября 2023 14:31
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в очереди   интересно   истории   истории из жизни   очередь   фото   
3018
14

Очередь куда-либо - место скопления людей, потому там без разных ситуаций не обойтись. Пользователи поделились своими наблюдениями или историями, которые с ними случились.

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Метки: в очереди   интересно   истории   истории из жизни   очередь   фото   
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11  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 3 часа назад
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17k
Александр Н. 22 минуты назад
Комментарий к фото
Да хоть землетрясение, а мороженку пробей.
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17k
Александр Н. 23 минуты назад
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У меня сын айтишник, неслабого уровня (на секундочку), сейчас заканчивает монтировать проводку в новом доме, а водопровод от скважины и разводку с боллером еще летом сделал. Все сам...
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2k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
Ой, вот только не надо все свои детские травмы в одну объединять. Если вы не можете в IT, и вас достали представители поколения зуммеров - это не означает, что все it-шники - зуммеры.
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999
kolobok263 2 часа назад
кукуруза в банке разве не сладкая?какой рассол?
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5k
Макс73 3 часа назад
Про айтишников в яблочко.
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Спелая кукурузинка

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