"Толерантные игры". Зачем разработчикам видеоигр услуги консультантов "по терпимости"

Если вам казалось, что сюжеты в играх, последние пять лет, изменились, то вам не показалось, - пишет портал DTF.

Знакомьтесь, это Ариадна МакГилливрей – одна из боссов крупной канадской консалтинговой компании Sweet Baby Inc, которая помогает разрабам делать их игры более толерантными.