"Толерантные игры". Зачем разработчикам видеоигр услуги консультантов "по терпимости"

Толерантность в видеоигровой индустрии растет и становится похожей на неоперабельную опухоль. Стоит популярной компании выпустить новый трейлер к игре, как ЛГБТ спешит выразить свое недовольство в виду отсутствия сильных, независимых женщин в ролике, BLM не устраивают герои со светлой кожей и так далее и тому подобное ...
Если вам казалось, что сюжеты в играх, последние пять лет, изменились, то вам не показалось, - пишет портал DTF.
Знакомьтесь, это Ариадна МакГилливрей – одна из боссов крупной канадской консалтинговой компании Sweet Baby Inc, которая помогает разрабам делать их игры более толерантными.
Студии отправляют в эту контору свои сценарии, а компания помогает решить, куда нужно вставить представителей разных меньшинств и просматривает диалоги на предмет «оскорбительности».
"Всякий раз, когда определенная часть общества реагирует на «отсутствие черных, лесбиянок, геев и.т.д.», разработчики быстро реагируют с извинениями или добавляют в игру необходимого персонажа. Делают они это не для поддержки горстки озлобленных фанатов, а для того, чтобы уничтожить возможный конфликт на стадии зародыша", - пишет игровой портал StopGame, - "представьте, что если на заявление фанатов об «отсутствии афро – американцев» в «Ведьмаке» разработчики ссылались бы не на сеттинг, заявив, что ни в книгах Сапковского, не в оригинальной игре, нет ни одного негра, а сказали бы «А зачем?». Акции компании упали бы с такой скоростью, с какой компании разработчики извиняются перед аудиторией за отсутствие афро – лесбиянок в гоночном симуляторе".
Нет ничего плохого в феминизме, афроамериканцах и геях, если это ненавязчиво. К сожалению «меньшинства» все больше форсят свои требования, на которые, за частую, соглашаются разработчики.
Иногда сами компании выступают инициаторами, дабы привлечь «притесненную» аудиторию и показать всем какие они толерантные.
Услугами конторы уже воспользовались: Marvel's Spider-Man 2, God of War: Ragnarok, Alan Wake 2, Suicide Squad: Kill the Justice League, The Crew Motorfest и другие.
Дивный новый мир!
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Видимо забыли, что такое "культура отмены" и что будет, если она выстрелит?
То есть разрабы боятся что акции компании упадут, если они не впихнут в игру персонажей, которых требует эта суб-культура, но совершенно не боятся аналогичной ситуации при реакции со стороны тех, кому эта суб-культура уже поперёк горла своей назойливой навязчивостью?
И совершенно не понятно, почему эти разрабы идут на поводу у МЕНЬШИНСТВ, а не следуют интересам большинства? Или на компьютерном рынке среди потребителей всё же больше представителей и сторонников ЛГБТ, если они способны обвалить акции до банкротства компании? Может мы чего-то не знаем?
А может пора заканчивать весь этот цирк под названием ТОЛЕРАНТНОСТЬ, который уже стал больной проблемой, а не безобидной частью культуры?
И то, что изначально подразумевалось борьбой за равенство, уже превратилось в битву за привелегии.
Продажи падают, не до толерантности вдруг стало.
Как и у Диснея с Марвелом. Внезапно выяснилось, что между кассой и толерантностью инвесторы предпочитают кассу.