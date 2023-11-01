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"Толерантные игры". Зачем разработчикам видеоигр услуги консультантов "по терпимости"

"Толерантные игры". Зачем разработчикам видеоигр услуги консультантов "по терпимости"

Автор:
01 ноября 2023 23:48
Сообщество : Игромир
Метки: ЛГБТ   видеоигры   индустрия   разработчики   сообщество   толерантность   
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Толерантность в видеоигровой индустрии растет и становится похожей на неоперабельную опухоль. Стоит популярной компании выпустить новый трейлер к игре, как ЛГБТ спешит выразить свое недовольство в виду отсутствия сильных, независимых женщин в ролике, BLM не устраивают герои со светлой кожей и так далее и тому подобное ...

Если вам казалось, что сюжеты в играх, последние пять лет, изменились, то вам не показалось, - пишет портал DTF.

Знакомьтесь, это Ариадна МакГилливрей – одна из боссов крупной канадской консалтинговой компании Sweet Baby Inc, которая помогает разрабам делать их игры более толерантными.

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Студии отправляют в эту контору свои сценарии, а компания помогает решить, куда нужно вставить представителей разных меньшинств и просматривает диалоги на предмет «оскорбительности».

"Всякий раз, когда определенная часть общества реагирует на «отсутствие черных, лесбиянок, геев и.т.д.», разработчики быстро реагируют с извинениями или добавляют в игру необходимого персонажа. Делают они это не для поддержки горстки озлобленных фанатов, а для того, чтобы уничтожить возможный конфликт на стадии зародыша", - пишет игровой портал StopGame, - "представьте, что если на заявление фанатов об «отсутствии афро – американцев» в «Ведьмаке» разработчики ссылались бы не на сеттинг, заявив, что ни в книгах Сапковского, не в оригинальной игре, нет ни одного негра, а сказали бы «А зачем?». Акции компании упали бы с такой скоростью, с какой компании разработчики извиняются перед аудиторией за отсутствие афро – лесбиянок в гоночном симуляторе".

Нет ничего плохого в феминизме, афроамериканцах и геях, если это ненавязчиво. К сожалению «меньшинства» все больше форсят свои требования, на которые, за частую, соглашаются разработчики.
Иногда сами компании выступают инициаторами, дабы привлечь «притесненную» аудиторию и показать всем какие они толерантные.

Услугами конторы уже воспользовались: Marvel's Spider-Man 2, God of War: Ragnarok, Alan Wake 2, Suicide Squad: Kill the Justice League, The Crew Motorfest и другие.

Дивный новый мир!

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Метки: ЛГБТ   видеоигры   индустрия   разработчики   сообщество   толерантность   
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6  комментариев
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5k
Maldini Час назад
А не пошли бы они всё нах@й? Я уверен что вся статистика ,в тех же штатах , про повестку ЛГБТ завышена намерено. Там такие же люди как и у нас. Я думаю что педерасты там обитают в мегаполисах типа Ла, СФ и НЮ. Реднеки их на фарш пустят. Как и у нас. В Москве, Питере, Ëбурге(особенно) глиномесы и прочие садомиты уже давно не в диковинку. Зато в провинции они шифруются, ибо там народ далеко не либеральных взглядов . На компост, и менты где то закроют глаза, а где то и помогут.
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1k
Звёздный странник 51 минуту назад
По ходу дела эти сторонники ЛГБТ-толерантности плевать хотели на интересы БОЛЬШИНСТВА потребителей игровой индустрии? Вопя об ущемлении их прав, сами же это и делают в отношении своих противников. И это выглядит не как защита, а как нападение!
Видимо забыли, что такое "культура отмены" и что будет, если она выстрелит?
То есть разрабы боятся что акции компании упадут, если они не впихнут в игру персонажей, которых требует эта суб-культура, но совершенно не боятся аналогичной ситуации при реакции со стороны тех, кому эта суб-культура уже поперёк горла своей назойливой навязчивостью?
И совершенно не понятно, почему эти разрабы идут на поводу у МЕНЬШИНСТВ, а не следуют интересам большинства? Или на компьютерном рынке среди потребителей всё же больше представителей и сторонников ЛГБТ, если они способны обвалить акции до банкротства компании? Может мы чего-то не знаем?
А может пора заканчивать весь этот цирк под названием ТОЛЕРАНТНОСТЬ, который уже стал больной проблемой, а не безобидной частью культуры?
И то, что изначально подразумевалось борьбой за равенство, уже превратилось в битву за привелегии.
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9k
Бритва Час назад
говорят, что если российских разработчиков перестанут пускать на западный рынок в любом виде - киприоты или просто "люди мира", то есть вероятность, что начнут появляться хорошие игры. Может быть, даже "космические рейнджеры 3"
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5k
satra Час назад
Там уже погнали таких у некоторых разработчиков.
Продажи падают, не до толерантности вдруг стало.
Как и у Диснея с Марвелом. Внезапно выяснилось, что между кассой и толерантностью инвесторы предпочитают кассу.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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