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Какой была Москва в 1988 году

Какой была Москва в 1988 году

Автор:
29 октября 2023 21:33
Метки: СССР   история   фото   
208
28

1988 год: Рейган приезжает в СССР, США теперь - почти союзник. Сборная СССР выигрывает футбольное олимпийское золото в Сеуле, а в Армении происходит разрушительнейшее землетрясение. Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была Москва.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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163
Kostiantyn Yeryhin 2 часа назад
Красотище!
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2k
amens 2 часа назад
На ценник смотрят.
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33k
Юр21 2 часа назад
Надо же, пробка из автомобилей в Советском Союзе! Не может такого быть, всем же известно что СССР мог производить только галоши и ездили только на лошадях!
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