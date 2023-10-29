Какой была Москва в 1988 году

208
28
1988 год: Рейган приезжает в СССР, США теперь - почти союзник. Сборная СССР выигрывает футбольное олимпийское золото в Сеуле, а в Армении происходит разрушительнейшее землетрясение. Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была Москва.
Интересного вам просмотра!
×
×
3.
В 1988 году состоялся первый официальный конкурс красоты "Московская красавица".
Журнал "Огонек" сообщал: "Перестройка позволила каждому обычному человеку, каждой красивой женщине или той, которая считает себя красивой, прийти и показать себя. Очередь, которая появилась от метро "Парк культуры" до здания администрации парка, стала символом зарождающихся перемен в обществе." Всего было подано две с половиной тысячи заявок.
11.
Пожалуй, именно в те годы в Москве начали появляться первые небольшие пробки. На фото - Смоленский бульвар.
21.
На углу Большой Бронной и улицы Горького (ныне - Тверская). Первый в СССР "Макдоналдс" начнут строить через год.
22.
Ну а первый американский фастфуд появился в Москве именно в 1988 году и была это AstroPizza.
При этом фастфуд этот был ещё и передвижным - фургон GMC ездил по городу и делал пиццу в разных местах. На фото - Ленинские (ныне - Воробьёвы) горы.
27.
Показ моделей Валентина Юдашкина на Тишинском рынке. Модельер неплохо так взбодрил окружающую действительность.
Источник:
Еще крутые истории!
- "Не дали облизать унитаз и ёршик:" молодые родители рассказывают, почему их ребёнок плакал сегодня
- Фитнес-блогерша решилась на уколы для жиросжигания — и чуть не умерла
- Отец накачивал препаратами, а мать вызывала копов: в продажу поступила книга Бритни Спирс
- Правдивые истории женщин, которые вышли замуж за иностранцев
- О чём говорят девушки: женские секреты на форумах
Новости партнёров
реклама