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Прогулка по Ленинграду 1988 года

Прогулка по Ленинграду 1988 года

Автор:
28 октября 2023 21:52
Метки: СССР   история   фото   
277
29

1988 год: Рейган наносит визит в СССР, сборная страны выигрывает футбольное олимпийское золото в Сеуле, а в Армении происходит разрушительнейшее землетрясение. Давайте вспомним, каким тогда был Ленинград.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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20k
Lesha86 11 часов назад
К заглавной картинке


В честь 97-летия ленинградского автобуса на линию вновь вышла историческая техника.
2 сентября 2023 на легендарном маршруте № 7, трасса которого существенно не менялась с 1950 года, компанию современным автобусам составили четыре отреставрированные машины, проехавшие не одну сотню тысяч километров по ленинградским улицам.
Автобусы ЛиАЗ-677М, ЛАЗ-695Н, Ikarus 260.37 и Ikarus 280.33О

Если кому ещё фоток - https://vk.com/album-1934227_294951048

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21k
alexis 11 часов назад
Кинотеатр Слава ещё держится. )))
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alexis 11 часов назад
Угол улицы Димитрова и Купчинской (С) Универсам Южный.
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