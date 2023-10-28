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1988 год: Рейган наносит визит в СССР, сборная страны выигрывает футбольное олимпийское золото в Сеуле, а в Армении происходит разрушительнейшее землетрясение. Давайте вспомним, каким тогда был Ленинград.
Интересного вам просмотра!
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4.
Переносимся в уютное Купчино. Вид на двухзальный кинотеатр "Балканы", что на Будапештской улице.
Кинотеатр "Балканы" снесён в 2015 году, сейчас на его месте построили жилой дом.
7.
Некрасовский рынок на одноимённой улице. Через несколько лет ему возвратят историческое название и рынок станет Мальцевским.
8.
Так выглядело "Авито" (или газета "Из рук в руки") образца 1988 года. Огромная стена с объявлениями на площади Мира (ныне - Сенная площадь).
11.
В стране новый курс, о чём символизирует плакат на Дворцовой площади. Одобряют курс, судя по всему, далеко не все.
13.
Если в 1988 году вы бы заселились в гостиницу "Ленинград" (ныне отель "Санкт-Петербург") и вам бы достался номер с видом не на Неву, то вот...
то ваши эстетические потребности были бы удовлетворены далеко не полностью.
14.
Улица Маяковского между улицей Некрасова и Басковым переулком. Снимок сделан в декабре 1988 года, скользко очень...
22.
Переносимся в город Пушкин.
Долгое время там, около современной станции "Детскосельская" (тогда - платформа 21 километр) стоял списанный ИЛ-18, который в разное время использовали как видеопрокат, бар и кафе. А потом он сгорел.
27.
А вот это здание исчезло чуть больше месяца назад. Знаменитый кинотеатр "Слава" сгорел в ночь с 15 на 16 сентября этого года.
28.
На перекрёстке проспекта Маршала Жукова и проспекта Стачек. Строится вторая очередь ленинградского кораблестроительного института.
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Если кому ещё фоток - https://vk.com/album-1934227_294951048