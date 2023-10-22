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Прогулка по Москве 1987 года

Прогулка по Москве 1987 года

Автор:
22 октября 2023 21:53
Метки: СССР   история   фото   
540
27

Сегодня мы перенесёмся в 1987 год: Горбачёв объявляет перестройку, между США и СССР вовсю идут телемосты, а на Красную Площадь прилетает Cessna-172, за штурвалом которой - 19-летний парень из ФРГ Матиас Руст.


Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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6  комментариев
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15k
GROMOZEKA 10 часов назад
«Спасибо» пятнистой паскуде, за визиты этих «друзей»

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56k
zloykoyot 59 минут назад
Было и стало
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26k
Сталкер 5 часов назад
Укладка асфальта – и лужи... Да уж...

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54k
Мойша 10 часов назад
Комментарий к фото
Так начинался Рижский рынок.
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