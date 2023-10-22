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Сегодня мы перенесёмся в 1987 год: Горбачёв объявляет перестройку, между США и СССР вовсю идут телемосты, а на Красную Площадь прилетает Cessna-172, за штурвалом которой - 19-летний парень из ФРГ Матиас Руст.
Интересного вам просмотра!
2.
28 мая, в день пограничника, на Большом Москворецком мосту приземлился легкий самолет Цессна 18-летнего немца Матиаса Руста.
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3.
За свой полёт Руст, как нарушитель границы, получит 4 года тюрьмы. Он отсидит в Лефортово 14 месяцев и будет отпущен на родину.
6.
Калининский проспект (Новый Арбат).
Здесь артист цирковой программы "Медвежье ревю" Н. Зобов из Каунаса с медведицей Юлей во время воскресной прогулки
8.
У Центрального Дома Культуры Железнодорожников. Мандарины завезли, весы достали, сейчас будут торговать.
11.
Пиксель-арт образца 1987 года. Панно на фасаде здания Московского международного телефона на Зубовском бульваре.
23.
Не самый лучший прыжок на Кропоткинской набережной. Думаю, вход в воду получился весьма болезненным.
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