«Личное и лиричное» фотографа Валерия Усманова

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Валерий Шавкатович Усманов (1942–2019) окончил Московский Полиграфический институт, с 1977 года – фотограф Архитектурных реставрационных мастерских, с 1974 – член московского фотоклуба «Новатор».
Очень интересные фотографии!
Интересного вам просмотра!
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