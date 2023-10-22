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«Личное и лиричное» фотографа Валерия Усманова

«Личное и лиричное» фотографа Валерия Усманова

Автор:
22 октября 2023 21:48
Метки: СССР   история   фото   
298
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Валерий Шавкатович Усманов (1942–2019) окончил Московский Полиграфический институт, с 1977 года – фотограф Архитектурных реставрационных мастерских, с 1974 – член московского фотоклуба «Новатор».

Очень интересные фотографии!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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15k
Александр 9 часов назад
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MPEG-8 3 часа назад
Сразу видно бережное отношение к лыжам.
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Юганск

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