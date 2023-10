В Воронеже африканцы заявили, что их не пустили в бар из-за цвета кожи

В Воронеж пришёл расизм. Но это не точно. Просто темнокожие посетители воронежского бара пожаловались на расизм со стороны охраны увеселительного заведения. В баре, впрочем, косплей на BLM-акцию признали никуда не годным и заявили, что клиентов не пустили из-за «состояния алкогольного опьянения» и поведения «вызывающим образом».

