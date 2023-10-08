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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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7.
Лиепая, Латвийская ССР, в районе центрального рынка, трамваи "Гота" Т2-62 и "Татра" Т-4, конец 1970-х годов.
19.
Кзыл-Орда, Казахская ССР. Остановка общественного транспорта на привокзальной площади, 1975 год.
22.
Волгоград, привокзальная площадь и автострадная эстакада, соединяющая Центральный и Дзержинский районы, 1980-е годы.
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