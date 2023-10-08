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Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
08 октября 2023 21:35
Метки: СССР   история   фото   
310
31

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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349
Андрей Солдатов 8 часов назад
Рославль 10.05.2011
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1k
Кондратий Собакин 6 часов назад
Фото 7. На проезжей части валяется что-то напоминающее попавшую под колеса то-ли небольшую собаку, то-ли кошку. Вроде даже следи крови виднеются.
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