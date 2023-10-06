"Мы не должны верить в то, что люди могут быть того пола, какого захотят" - премьера-министра Великобритании заподозрили в трансфобии

По мнению СМИ, таким образом Сунак пытается сблизиться с правым крылом Консервативной партии. Члены парламентской группы "Новые консерваторы" ранее критиковали школьные программы сексуального просвещения, поэтому речь премьер-министра была встречена ими с одобрением. А вот обычные британцы (точнее, необычные - трансгендеры) восприняли её с негодованием и посоветовали премьер-министру уйти в отставку.

В целом же Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны.

"Выполняя свою работу, я встречаюсь и общаюсь с вдохновляющими мужчинами и женщинами по всей нашей стране… Однако, что я узнал - так это, что существует неоспоримое ощущение, что политика просто-напросто не работает так, как должна. Чувство, что Вестминстер - это сломанная система… Это не злость, это усталость от политики, в частности от того, что политики говорят вещи, однако ничего никогда не меняется", - сообщил премьер-министр, выступая на ежегодном съезде консерваторов в Манчестере.

Сейчас у власти в Британии с 2010 года находятся тори, и согласно данным последнего опроса, проведенного маркетинговым агентством Opinium, за правящую партию готовы проголосовать 29% респондентов, а за их оппонентов - лейбористов - 39%. Этот разрыв сокращается, т.к. предыдущий опрос показал больший разрыв ( 27% и 42% соответственно).