FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6982 поста • 3076 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Мы не должны верить в то, что люди могут быть того пола, какого захотят" - премьера-министра Великобритании заподозрили в трансфобии

"Мы не должны верить в то, что люди могут быть того пола, какого захотят" - премьера-министра Великобритании заподозрили в трансфобии

Автор:
06 октября 2023 13:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: gender   Великобритания   Видео   ЛГБТ   Риши Сунак   выступление   трансгендеры   
1063
2
1

Выступая на съезде Консервативной партии в Манчестере, премьер-министр Великобритании Сунак практически оскорбил трансгендеров. По крайней мере, они его речь восприняли именно так - как оскорбление.

В Британии приближаются выборы в парламент и правящая власть начинает заигрывать с избирателями. Такой точки зрения придерживаются журналисты The Independent, прокомментировавшие выступление премьер-министра страны Риши Сунака.


«Мы не должны верить в то, что люди могут быть того пола, какого захотят. Они не могут. Мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина. Это просто здравый смысл», - заявил политик.


По мнению СМИ, таким образом Сунак пытается сблизиться с правым крылом Консервативной партии. Члены парламентской группы "Новые консерваторы" ранее критиковали школьные программы сексуального просвещения, поэтому речь премьер-министра была встречена ими с одобрением. А вот обычные британцы (точнее, необычные - трансгендеры) восприняли её с негодованием и посоветовали премьер-министру уйти в отставку.


В целом же Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны.


"Выполняя свою работу, я встречаюсь и общаюсь с вдохновляющими мужчинами и женщинами по всей нашей стране… Однако, что я узнал - так это, что существует неоспоримое ощущение, что политика просто-напросто не работает так, как должна. Чувство, что Вестминстер - это сломанная система… Это не злость, это усталость от политики, в частности от того, что политики говорят вещи, однако ничего никогда не меняется", - сообщил премьер-министр, выступая на ежегодном съезде консерваторов в Манчестере.


Сейчас у власти в Британии с 2010 года находятся тори, и согласно данным последнего опроса, проведенного маркетинговым агентством Opinium, за правящую партию готовы проголосовать 29% респондентов, а за их оппонентов - лейбористов - 39%. Этот разрыв сокращается, т.к. предыдущий опрос показал больший разрыв ( 27% и 42% соответственно).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: gender   Великобритания   Видео   ЛГБТ   Риши Сунак   выступление   трансгендеры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
98k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Реакция зала, бурные аплодисменты и одобрительный вой, говорит о том, что Риши на правильном пути.
А если следующий раз скажет - хватит разбазаривать деньги на Украину, а надо заниматься собственными проблемами, то тогда его партия вырвется вперед.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
38
Кристофер Роббин 3 минуты назад
Я ощущаю себя миллионером, застрявшим в теле бедника, все это приносит мне ужасные страдания каждый день. В обычной жизни мне приходится притворяться и вести себя как это принято для людей моего социального статуса, но в душе я не такой - я другой. Должно ли общество поддержать мою социально-финансовую ориентацию и обеспечить меня необходимой суммой валюты, что бы я мог совершить переход и наконец стать тем кто я есть на самом деле - долларовым миллионером?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Михаил 4 минуты назад
Может хоть у кого то мозг начал включаться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Денис 20 минут назад
Ну так он правильно говорит, ибо если природа решила сделать мужчиной или женщиной то это не исправит не одна операция и даже гормональные курсы. По этому эти кастраты не способны вынашивать детей и наоборот. Плюс вся тема с SJW и т.д., пагубно влияет на здоровье и психику, из за чего девушки и женщины от недостатка мужского внимания становятся страшными и еще сильнее едет крыша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190692



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Преступление и извинения: кавказец снял видео и сжигании российского паспорта
Преступление и извинения: кавказец снял видео и сжигании российского паспорта
Игрушки времён СССР, о которых мечтали все дети
Игрушки времён СССР, о которых мечтали все дети
Набирающие популярность в сообществах
Самые опасные банды России. Самые опасные ОПГ РФ. Интересные факты
Самые опасные банды России. Самые опасные ОПГ РФ. Интересные факты
Загадочный российский электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов
Загадочный российский электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный кот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#интересно#аварии#Китай#конфликт#история#Жизнь#пешехода сбили
#в мире#люди#интересное#Прикол#ДТП#Автовсячина#истории#фильм#полиция#позитив
#машина#автомир#животные#факты#авто аварии#подборка#кино#США#искусство#сарказм
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) Всё ради лайков: пара сфотографировалась на опасной железной дороге Всё ради лайков: пара сфотографировалась на опасной железной дороге «Он бисексуал или кто?»: в США взяли интервью у мужчины, который утверждает, что «шалил» с Бараком Обамой и употреблял с ним вещества «Он бисексуал или кто?»: в США взяли интервью у мужчины, который утверждает, что «шалил» с... «Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так «пиарить» трансгендеров и смену пола «Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так «пиарить»... В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу «Ещё ни один мужик не родил»: Александр Лукашенко заявил, что не допустит пропаганды «нетрадиционных ценностей» «Ещё ни один мужик не родил»: Александр Лукашенко заявил, что не допустит пропаганды...

На что жалуетесь?

Вернуться