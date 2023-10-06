"Мы не должны верить в то, что люди могут быть того пола, какого захотят" - премьера-министра Великобритании заподозрили в трансфобии

Выступая на съезде Консервативной партии в Манчестере, премьер-министр Великобритании Сунак практически оскорбил трансгендеров. По крайней мере, они его речь восприняли именно так - как оскорбление.
В Британии приближаются выборы в парламент и правящая власть начинает заигрывать с избирателями. Такой точки зрения придерживаются журналисты The Independent, прокомментировавшие выступление премьер-министра страны Риши Сунака.
«Мы не должны верить в то, что люди могут быть того пола, какого захотят. Они не могут. Мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина. Это просто здравый смысл», - заявил политик.
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По мнению СМИ, таким образом Сунак пытается сблизиться с правым крылом Консервативной партии. Члены парламентской группы "Новые консерваторы" ранее критиковали школьные программы сексуального просвещения, поэтому речь премьер-министра была встречена ими с одобрением. А вот обычные британцы (точнее, необычные - трансгендеры) восприняли её с негодованием и посоветовали премьер-министру уйти в отставку.
В целом же Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны.
"Выполняя свою работу, я встречаюсь и общаюсь с вдохновляющими мужчинами и женщинами по всей нашей стране… Однако, что я узнал - так это, что существует неоспоримое ощущение, что политика просто-напросто не работает так, как должна. Чувство, что Вестминстер - это сломанная система… Это не злость, это усталость от политики, в частности от того, что политики говорят вещи, однако ничего никогда не меняется", - сообщил премьер-министр, выступая на ежегодном съезде консерваторов в Манчестере.
Сейчас у власти в Британии с 2010 года находятся тори, и согласно данным последнего опроса, проведенного маркетинговым агентством Opinium, за правящую партию готовы проголосовать 29% респондентов, а за их оппонентов - лейбористов - 39%. Этот разрыв сокращается, т.к. предыдущий опрос показал больший разрыв ( 27% и 42% соответственно).
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А если следующий раз скажет - хватит разбазаривать деньги на Украину, а надо заниматься собственными проблемами, то тогда его партия вырвется вперед.