Спасибо за ваш труд!

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Сегодня всемирный день учителей.
Подборка снимков советских учителей с их учениками.
Интересного вам просмотра!
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3.
Музыкальный педагог Светлана Горяева проводит урок пения в музыкальной школе № 96. Москва, 1955 год
23.
Преподаватель химии заводской школы рабочей молодежи при производственном объединении «Уралмаш», 1977 год
27.
Учителя средней школы Нина Стельмах и Татьяна Кленовская готовят тематический материал для урока, Белорусская ССР. 1980-е годы
28.
Учитель слесарного дела специальной школы-интерната № 68 на экзамене по слесарному делу объясняет ученикам 8-го класса условия задания, 1986 год
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К сожалению далеко не все преподаватели, которых я встречал, являлись таковыми.
Тем не менее всех с праздником!
Желаю вам всем взаимопонимания между вами и учениками и взаимоуважения с обеих сторон!