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Спасибо за ваш труд!

Спасибо за ваш труд!

Автор:
05 октября 2023 17:45
Метки: СССР   история   учитель   
84
31

Сегодня всемирный день учителей.

Подборка снимков советских учителей с их учениками.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   учитель   
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2  комментария
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15k
GROMOZEKA 39 минут назад
Педагог, это призвание!
К сожалению далеко не все преподаватели, которых я встречал, являлись таковыми.
Тем не менее всех с праздником!
Желаю вам всем взаимопонимания между вами и учениками и взаимоуважения с обеих сторон!
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29k
Ваня 46 минут назад
вечная слава нашим педагогам, они нас одарили не только знаниями, но еще научили мыслить, а думающий человек - это человек созидания!!!
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Юганск

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