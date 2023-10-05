«Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так «пиарить» трансгендеров и смену пола

Что касается гендерной идентичности - о ней рассказала психолог Ирина Медведева:

Все основные нравственные установки не меняются тысячелетиями. И когда нам говорят, что та нравственность, которая, на самом деле, вне времени, она устарела, то следующим шагом нам всякие гадости подсовывают в виде новой нравственности. (Что вы думаете про эту новую мораль?) Я думаю, что она к морали не имеет никакого отношения. Она больше похожа на конкретные симптомы конкретных психиатрических расстройств. А выдают эти симптомы за эталоны. Я это вижу, потому что я психиатрию знаю хорошо. Я работала в детской психиатрической больнице.

Сексопатология, которая выдается за норму и даже за нечто эталонное, то есть преимущественное. Ну я уж не говорю про трансгендеров. Это очень тяжелое психиатрическое нарушение, когда человек хочет в корне изменить себя - дисфория называется. Конечно, бывают некоторые гормональные сдвиги. Но если ребенка правильно воспитывать, у него не может появиться желание изменить пол. Если не навязывать мальчику игру в куклы, а это именно навязывается на Западе.

(Чем опасна эта новая этика?) Она в конечном итоге пресекает человеческий род. Потому что только те нравственные основы, которые вневременные, дают возможность его продолжать. Любые грубые отклонения ведут в конечном итоге к окончанию рода. Гомосексуалисты не рожают детей. А трансгендеры не только не рожают детей, они и собой недолго обременяют землю. Они, как правило, или быстро умирают после этих операций, или кончают с собой.