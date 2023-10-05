«Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так «пиарить» трансгендеров и смену пола

Раньше об этом как-то помалкивали.
В западных странах много говорят о трансгендерах и ЛГБТ. В последние годы это чуть ли не основная «повестка». Многих это уже откровенно раздражает. Дошло до того, что даже премьер-министр Риши Сунак призвал вернуться к реальности:
Нас не должны травить до той степени, что мы поверим, что люди могут быть любого пола, какими захотят. Они не могут. Мужчина - это мужчина, а женщина - это женщина. Это здравый смысл.
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А в США небезызвестный ведущий Такер Карлсон взял интервью у Криса Морица - эксперта по трансгендерной политике Штатов:
То, что я называю трансгендерной корпорацией – это то, чему уделяется очень мало внимания, но которое очень это требует. Потому что это рынок, который в 2018 году состоял из операций по изменению пола и гормонозаместительной терапии, включающей ряд различных фармацевтических препаратов. И совокупная стоимость продаж операций по изменению пола и фармацевтических препаратов в 2018 году составила 2,94 млрд долларов. К 2022 году этот показатель вырос до 4,18 млрд долларов. А к 2030 году, как показывает наш анализ, увеличится до 7,5 млрд долларов, что составляет 85% совокупного годового темпа роста, что является относительно значительным показателем для вертикали здравоохранения. Это больше, чем все бюджеты здравоохранения некоторых африканских стран. Это большие деньги.
Учитывая также, что популяция пациентов составляет около миллиона человек. В США насчитывается 1,6 млн взрослых трансгендеров или, я бы сказал, трансгендеров старше 13 лет. По состоянию на 2022 год, это число удвоилось за 10 лет. Так, в 2011 году насчитывалось 700 тыс американцев-трансгендеров старше 13 лет, а к 2022 году их число увеличилось до 1,6 млн. Существует абсолютно нулевое научное доказательство того, что в трансгендеризме есть ген, химическое изменение, какой-либо физический биологический элемент, который приводит к тому, что стало известно как гендерная дисфория (прим., клинически значимое расстройство или функциональное нарушение, связанное с несоответствием между ощущением своей гендерной идентичности и полом, приписанным при рождении).
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Так что как обычно - вопрос в деньгах. А нишу, в которой крутятся миллиарды долларов, всегда будут лоббировать жадные до финансов люди. В том числе и на самом высоком уровне.
Что касается гендерной идентичности - о ней рассказала психолог Ирина Медведева:
Все основные нравственные установки не меняются тысячелетиями. И когда нам говорят, что та нравственность, которая, на самом деле, вне времени, она устарела, то следующим шагом нам всякие гадости подсовывают в виде новой нравственности. (Что вы думаете про эту новую мораль?) Я думаю, что она к морали не имеет никакого отношения. Она больше похожа на конкретные симптомы конкретных психиатрических расстройств. А выдают эти симптомы за эталоны. Я это вижу, потому что я психиатрию знаю хорошо. Я работала в детской психиатрической больнице.
Сексопатология, которая выдается за норму и даже за нечто эталонное, то есть преимущественное. Ну я уж не говорю про трансгендеров. Это очень тяжелое психиатрическое нарушение, когда человек хочет в корне изменить себя - дисфория называется. Конечно, бывают некоторые гормональные сдвиги. Но если ребенка правильно воспитывать, у него не может появиться желание изменить пол. Если не навязывать мальчику игру в куклы, а это именно навязывается на Западе.
(Чем опасна эта новая этика?) Она в конечном итоге пресекает человеческий род. Потому что только те нравственные основы, которые вневременные, дают возможность его продолжать. Любые грубые отклонения ведут в конечном итоге к окончанию рода. Гомосексуалисты не рожают детей. А трансгендеры не только не рожают детей, они и собой недолго обременяют землю. Они, как правило, или быстро умирают после этих операций, или кончают с собой.
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То есть- чем больше трансгендеров, тем меньше трансгендеров? Ну это же хорошо, не?