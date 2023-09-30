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Сегодня к нас по плану 1984 год.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного вам просмотра!
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3.
Довольное редкая фотография разведённого Володарского моста в старом, ещё не обновлённом варианте.
Через два года мост закроют на реконструкцию и старый его облик останется лишь в воспоминаниях.
4.
Фруктовый ларёк на Старо-Невском. Сейчас на этом месте стоит дом по адресу Невский проспект, 133.
6.
Легендарный дегустационный зал "Нектар" на углу Малодетскосельского проспекта и Батайского переулка.
8.
На улице Льва Толстого. Сейчас на этом месте стоит дом по адресу Льва Толстого 2А, построенный в 2003 году.
12.
Ленинградская фишка - сдвоенный троллейбус на Аничковом мосту.
Если сдвоенный трамвай - вещь довольно распространенная, то такие троллейбусы - практически уникальное явление.
18.
Идёт строительство комплекса защитных сооружений (или по-просту дамбы). Сейчас по этому месту проходит Кольцевая автодорога.
19.
Реанимационный автомобиль РАФ-ТАМРО. Эти автомобили были совместным советско-финским проектом.
На обычный РАФик устанавливалась стеклопластиковая крыша и комплектовался реанимационным оборудованием фирмой ТАМРО. Сфоткали красавчика на набережной канала Грибоедова.
21.
Переносимся на восточную окраину города - в Ржевку-Пороховые.
Вид на универсам, что на углу проспекта Ударников и Индустриального проспекта.
24.
28 декабря 1984 года, открыли станцию метро "Рыбацкое", которая до сих пор является конечной на Невско-Василеостровской линии.
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Живу на ул.Кораблестроителей, возле Прибалтийской, имею квартиру на ул.Композиторов.
В доме у троллейбусного кольца подруга моя живет, её окна видно:)
Работаю на Электросиле.
Вот.