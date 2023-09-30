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Прогулка по Ленинграду 1984 года

Прогулка по Ленинграду 1984 года

Автор:
30 сентября 2023 22:00
Метки: СССР   история   фото   
378
27

Сегодня к нас по плану 1984 год.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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87k
Андрей Старосельский 14 часов назад
Спасибо. Хорошо. В ноябре пришел из армии...
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Sumrak58100 46 минут назад
Интересно, сдвоенные троллейбусы, это чисто Ленинградское изобретение или были где-то ещё такие?
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3k
alexx111 8 часов назад
Аж к пяти фото могу один комментарий запилить:)
Живу на ул.Кораблестроителей, возле Прибалтийской, имею квартиру на ул.Композиторов.
В доме у троллейбусного кольца подруга моя живет, её окна видно:)
Работаю на Электросиле.
Вот.
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5k
Котэ 14 часов назад
как то поуютней было
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