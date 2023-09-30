Какой была Москва в 1984 году

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Сегодня к нас по плану 1984 год.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного вам просмотра!
2.
В Москве построен 1500-й теплоход. Он получил название "Москва-150" и был спущен на воду в Нагатинском затоне.
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7.
Вид на усадьбу Михайловское.
Сейчас на том самом месте, откуда сделана фотография проходит трасса А-107 "Московское малое кольцо" или просто "бетонка".
9.
Переход через проспект Калинина (ныне - улица Новый Арбат) под внимательным взором регулировщика.
Фото, конечно же, абсолютно постановочное.
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