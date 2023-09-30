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Какой была Москва в 1984 году

Какой была Москва в 1984 году

Автор:
30 сентября 2023 21:48
Метки: СССР   история   фото   
382
19

Сегодня к нас по плану 1984 год.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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banzai7 4 часа назад
Мне кажется, я помню эту будку. Если из ГУМа выйти направо, то есть спиной к Красной площади, то вскоре, по правую руку, будет будка. Обычно в них сидели армяне.
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