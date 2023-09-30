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Коты

Коты

Автор:
30 сентября 2023 09:55
Метки: картинки   коты   красота   
330
11

Просто коты.....

Всякие и разные.

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Метки: картинки   коты   красота   
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5  комментариев
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17k
Поручик 4 часа назад
Я раньше считал, что "это не я, это кот написал сообщение" - из разряда мемов.
Но вчера Франц Петер "Шуба" Шуберт Второй (очень любопытный и прыгучий) мелкий засранец, добрался до ноута на столе, где у меня был открыт сайт Озон.
Пока я курил на лоджии, Шуба "выбрал" какую-то фигню и почти отправил заказ. Остановило его, похоже, только отсутствие карты для оплаты
и то, что кнопку "оформить заказ" он нажать не успел - я успел вернулся в комнату.
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Радист 24 минуты назад

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Vergüenza Ajena
Почему делаете вы, а стыдно за это мне?
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