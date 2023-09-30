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Но вчера Франц Петер "Шуба" Шуберт Второй (очень любопытный и прыгучий) мелкий засранец, добрался до ноута на столе, где у меня был открыт сайт Озон.
Пока я курил на лоджии, Шуба "выбрал" какую-то фигню и почти отправил заказ. Остановило его, похоже, только отсутствие карты для оплаты и то, что кнопку "оформить заказ" он нажать не успел - я успел вернулся в комнату.