В Сургуте учителя-метросексуала вынудили уволиться из-за подозрений в пропаганде ЛГБТ

Сам учитель рассказал, что все заявления родителей — клевета. Он действительно раньше наряжался в женскую одежду, но потому что гей, а для задания по продюсированию во время учёбы в институте культуры.





"Я не позиционирую себя как женщина. У меня четыре года была девушка, и дело шло к свадьбе, но мы расстались. Эти фотографии действительно из моих соцсетей, но я не пропагандирую никаких неправильных ценностей. Я уволился по собственному желанию сегодня, чтобы не подставлять никого, чтобы эти родители успокоились. За мной стоит большое количество родителей и детей, которых эта новость повергла в ужас и шок. И они тоже не хотят сидеть на месте, они собираются писать ответное заявление", — прокомментировал ситуацию бывший педагог.

Известно, что ранее учитель работал в гимназии Салахова в Сургуте. Однако причины его ухода с прежнего места работы неизвестны.