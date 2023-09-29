В Сургуте учителя-метросексуала вынудили уволиться из-за подозрений в пропаганде ЛГБТ

Потому что нельзя быть в Сургуте красивым таким.
Учителя элитной гимназии Салманова в Сургуте родители учеников вынудили уволиться из-за неподобающего внешнего вида. Преподавателя математики, который устроился в учебное заведение в этом году и даже не успел пройти испытательный срок, подозревают в пропаганде ЛГБТ. Родители пожаловались директору гимназии, что мужчина ходит с длинными волосами, выщипанными бровями и ведёт себя на уроках "по-женски", устраивая истерики.
"На урок приходил с женской сумкой, татуаж и длинные волосы не скрыть, на собрание к родителям пришел в женском пиджаке, истерики, слёзы на уроках с его стороны и т. п. Поскольку многих родителей такая ситуация, мягко говоря, напрягает, кто-то занял позицию толерантных, кто-то ждёт конца месяца. Но большинство считает — это поведение, противоречащее Конституции РФ, а именно пропаганда нетрадиционных семейных ценностей. Такое поведение учителя в российской школе неприемлемо. Внешний вид, взгляды М. могут негативно сказаться на восприятии мира у детей в дальнейшем", — написал один из родителей в школьном чате.
Последней каплей для родителей стали социальные сети учителя, в которых присутствовали его фото в женской одежде и крашеными длинными волосами. В администрации Сургута поддержали озабоченных ситуацией родителей и заявили, что гимназия уже прекратила трудовые отношения с неординарным педагогом, хотя до 30 сентября он находился там на испытательном сроке.
Сам учитель рассказал, что все заявления родителей — клевета. Он действительно раньше наряжался в женскую одежду, но потому что гей, а для задания по продюсированию во время учёбы в институте культуры.
"Я не позиционирую себя как женщина. У меня четыре года была девушка, и дело шло к свадьбе, но мы расстались. Эти фотографии действительно из моих соцсетей, но я не пропагандирую никаких неправильных ценностей. Я уволился по собственному желанию сегодня, чтобы не подставлять никого, чтобы эти родители успокоились. За мной стоит большое количество родителей и детей, которых эта новость повергла в ужас и шок. И они тоже не хотят сидеть на месте, они собираются писать ответное заявление", — прокомментировал ситуацию бывший педагог.
Известно, что ранее учитель работал в гимназии Салахова в Сургуте. Однако причины его ухода с прежнего места работы неизвестны.
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