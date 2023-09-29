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США остаются без панд

США остаются без панд

Автор:
29 сентября 2023 07:32
Метки: Китай   США   панды   
269
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Китай забирает всех обратно.

Все панды из американских зоопарков отправляются домой в Китай, и США рискуют уже в следующем году оказаться без единой гигантской панды из-за напряженных отношений между двумя державами.


Вашингтонский зоопарк прощается с медведями Мэй Сян, Тянь Тянь и их детенышем Сяо Ци Цзи. Гигантским пандам устроили «гигантские проводы». Фестиваль будет продолжаться девять дней, а в декабре животные отправятся домой в Китай.

У Китая монополия на панд, и он не продает их, а отдает в аренду, зачастую за сотни тысяч долларов в год. Продлевать договоры с американскими зоопарками Китай пока не хочет, и эксперты видят в этом очередной эпизод «панда-дипломатии».

Гигантские панды гостили в США со времен нормализации отношений после исторического визита президента Ричарда Никсона в Китай в 1972 году.

Китай традиционно отправлял медведей в зоопарки дружественных стран в качестве поощрения или благодарности. СССР получил самца Пинь-Пинь в 1957 году за то, что первым признал коммунистический Китай.

В Америке панды остались еще в Атланте и Сан-Диего, но и у них уже есть обратные билеты. 

Из зоопарка Мемфиса Китай отозвал двух панд со скандалом в начале этого года. Самец Лэ Лэ умер — стало плохо с сердцем, а его подруга Я Я слегка полиняла, и китайцы заподозрили плохое обращение.

Ветеринары обеих стран подтвердили, что с Я Я все в порядке, но осадок остался.

Обе стороны отрицают политическую подоплеку исхода панд из Америки в Китай. Некоторые им не верят.

«Тот факт, что все панды уедут из США в Китай до конца следующего года, имеет определенное значение», — цитирует агентство Bloomberg автора книги о китайской «панда-дипломатии» и профессора калифорнийского Saint Mary’s College Елену Сонгстер.

Возможно, в Китае еще передумают. Источники Bloomberg в Белом доме говорят, что вопрос о пандах будет подниматься в переговорах с китайцами в самое ближайшее время.

Не исключено, что панды будут упомянуты на встрече президента Джо Байдена с китайским председателем Си Цзиньпином, если он приедет в середине ноября в Сан-Франциско на саммит АТЭС.

Источник:

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Метки: Китай   США   панды   
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5  комментариев
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Yapon_otez 2 часа назад
Китай совсем охренел со своими пандами. Что за бред требовать ото всех признания, что все панды принадлежат только Китаю!!!
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522
thrashbox 4 минуты назад
Шо, и там панду геть ?
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6k
Smolny Час назад
Ну хотя бы здесь понимают разницу между названием страны и континента!
На другом ресурсе в этой же новости текст "Три панды, проживающие в Вашингтоне, вернутся в КНР к декабрю. А те, что находятся в других американских городах, к концу следующего года." вызвал неоднозначную реакцию - город Кито например,
Кингстон, или Каракас тоже американские, но речь идёт только о сша ведь. К чему потакать гордыне бледных лицами, называя страну именем целого континента?
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