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В Польше священники устроили гей-оргию в храме и один из участников «вечеринки» так наглотался «Виагры», что чуть не отправился на тот свет

В Польше священники устроили гей-оргию в храме и один из участников «вечеринки» так наглотался «Виагры», что чуть не отправился на тот свет

Автор:
26 сентября 2023 14:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЛГБТ   Польша   виагра   оргия   святые отцы   священники   храм   эскортник   
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Приехавшие медики его еле откачали.

В городе Домброва-Гурнича есть приход Пресвятой Девы Марии. И местные ксёндзы организовали «вечеринку» прямо в здании, принадлежащем этому приходу. На мероприятие вызвали мужчину-эскортника и приготовились как следует «отдохнуть».

Верховодил мероприятием отец Томаш - он раздал всем участникам предстоящей оргии таблетки для увеличения потенции и накачал ими эскортника. Тому досталось больше всех, чтобы хватило сил на несколько человек. В какой-то момент этому мужчине стало плохо и он потерял сознание. Один из священников вызвал «скорую», но когда она приехала, другие святые отцы побоялись огласки и позора, и не пустили медиков в здание.

Врачи смогли войти только вместе с полицейскими. К тому моменту эскортник уже еле дышал, но его всё-таки спасли. А развлечениями священников теперь занимается прокуратура и расследует «причину неоказания помощи лицу, которое подверглось риску для его здоровья и жизни».

Настоятель прихода Пресвятой Девы Марии гей-вечеринку осудил. А Ватикан вообще никак не отреагировал.

Источник:

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Метки: ЛГБТ   Польша   виагра   оргия   святые отцы   священники   храм   эскортник   
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29  комментариев
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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32k
MatveiVainrub 10 минут назад
Хотел было , что сказать . Прочитал коменты - все всё сказали . Ни дать ни взять .
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24k
Илларион Забродов Полчаса назад
...ксендзы переглянулись, подошли к Козлевичу с двух сторон и начали его охмурять. Охмуряли они его целый день.©
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14k
Ivan 39 минут назад
В Польше священники устроили гей-оргию в храме и один из участников «вечеринки» так наглотался «Виагры», что чуть не отправился на тот светПосмотреть
В Польше священники устроили гей-оргию в храме и один из участников «вечеринки» так наглотался «Виагры», что чуть не отправился на тот свет
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1k
Dimon 40 минут назад
То - то я смотрю Зеленский сегодня грустный в новостях. Наверное думал, что его поляки пригласили в церковь извиниться, а оно вона как вышло!
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1k
Николай 41 минуту назад
Хорошо от детей вроде отстали. Сами пусть чего хотят то и делают.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Vergüenza Ajena 56 минут назад
"А Ватикан вообще никак не отреагировал."
А чего ему реагировать-то?
У них это вполне заурядное событие.
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18
Сергей 57 минут назад
В расстриги их и плетьми! Но вообще на католичество давно уже идёт какая-то атака информационная
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−9
james Час назад
Атеисты отличаются лишь тем, что не стесняются быть пи.дорами и пропагандируют как норму
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0
alexey al Час назад
От виагры не умирают.
Гомогей просто... наглотался... >_<
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
А это точно священники?
Может это служители сатанинского культа?
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
А Ватикан вообще никак не отреагировал.(с)
А как вы хотели чтобы отреагировал Ватикан? "Вы не понимаете, это другое"?
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90
ruslan d 2 часа назад
Веселые ребята
... А Ватикан и сам залетал неоднократно на подобные скандалы ...
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17k
Shtoppi 2 часа назад
все что нужно знать про католическую церковь.
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29
Феличита Shtoppi Час назад
а пруфы где?
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Католики... Надеюсь, не все такие.
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90
ruslan d Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Это присуще всем, где есть жесткие запреты и ограничения ...
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
В Польше священники устроили гей-оргию в храме и один из участников «вечеринки» так наглотался «Виагры», что чуть не отправился на тот светПосмотреть
В Польше священники устроили гей-оргию в храме и один из участников «вечеринки» так наглотался «Виагры», что чуть не отправился на тот свет
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4k
Наталья 2 часа назад
И эти люди запрещают мне ковыряться пальцем в носу... (из анекдота)
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August

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