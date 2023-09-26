В Польше священники устроили гей-оргию в храме и один из участников «вечеринки» так наглотался «Виагры», что чуть не отправился на тот свет

Верховодил мероприятием отец Томаш - он раздал всем участникам предстоящей оргии таблетки для увеличения потенции и накачал ими эскортника. Тому досталось больше всех, чтобы хватило сил на несколько человек. В какой-то момент этому мужчине стало плохо и он потерял сознание. Один из священников вызвал «скорую», но когда она приехала, другие святые отцы побоялись огласки и позора, и не пустили медиков в здание.