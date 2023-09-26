В Польше священники устроили гей-оргию в храме и один из участников «вечеринки» так наглотался «Виагры», что чуть не отправился на тот свет

Приехавшие медики его еле откачали.
В городе Домброва-Гурнича есть приход Пресвятой Девы Марии. И местные ксёндзы организовали «вечеринку» прямо в здании, принадлежащем этому приходу. На мероприятие вызвали мужчину-эскортника и приготовились как следует «отдохнуть».
Верховодил мероприятием отец Томаш - он раздал всем участникам предстоящей оргии таблетки для увеличения потенции и накачал ими эскортника. Тому досталось больше всех, чтобы хватило сил на несколько человек. В какой-то момент этому мужчине стало плохо и он потерял сознание. Один из священников вызвал «скорую», но когда она приехала, другие святые отцы побоялись огласки и позора, и не пустили медиков в здание.
Врачи смогли войти только вместе с полицейскими. К тому моменту эскортник уже еле дышал, но его всё-таки спасли. А развлечениями священников теперь занимается прокуратура и расследует «причину неоказания помощи лицу, которое подверглось риску для его здоровья и жизни».
Настоятель прихода Пресвятой Девы Марии гей-вечеринку осудил. А Ватикан вообще никак не отреагировал.
Источник:
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А чего ему реагировать-то?
У них это вполне заурядное событие.
Гомогей просто... наглотался... >_<
Может это служители сатанинского культа?
А как вы хотели чтобы отреагировал Ватикан? "Вы не понимаете, это другое"?
остальные-педофилы...