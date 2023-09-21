Необычное в обычном. Фотографии Игоря Лагунова

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Игорь Лагунов родился в Каменске-Уральском, закончил Челябинское культпросвет училище по специальности «руководитель фотокиностудии». Входил в состав челябинской фотостудии «Каменный пояс», снимал серии о Южном Урале, Магнитке, Алтае, участвовал в отечественных и международных выставках и стал одним из известнейших южно-уральских фотографов.
Интересного вам просмотра!
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Метки: РоссияИстория СССР фото
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