В России запустили «Фабрику роботов»: сервис по борьбе с телефонными мошенниками

С обманщиками активно борются. Недавно в одном из российских банков к этому подключили ИИ.

В чём суть: подозрительный звонок переводится на бота. И тот «общается» с мошенником. Как только слышит про «специалиста из банка» и другие триггерные фразы - запускает заложенный сценарий. Задача: удержать мошенника как можно дольше на линии, а потом оставить запись разговора как вещдок.