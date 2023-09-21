В России запустили «Фабрику роботов»: сервис по борьбе с телефонными мошенниками

Они говорят разными голосами, удерживают злоумышленников как можно дольше на линии и собирают улики для полиции.
Телефонные мошенники изводят наших граждан уже не первый год. Лишь за 2022-й, они украли у россиян более 14 миллиардов рублей. Схемы «развода»: от звонка из «Центробанка», до разговора с «майором ФСБ». Самая уязвимая для злоумышленников часть населения - пенсионеры.
С обманщиками активно борются. Недавно в одном из российских банков к этому подключили ИИ.
В чём суть: подозрительный звонок переводится на бота. И тот «общается» с мошенником. Как только слышит про «специалиста из банка» и другие триггерные фразы - запускает заложенный сценарий. Задача: удержать мошенника как можно дольше на линии, а потом оставить запись разговора как вещдок.
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Сейчас ещё можно понять, что общаешься не с живым собеседником - возникают слишком уж частые паузы в разговоре. Но сервис постоянно «докручивают» и вскоре бота уже будет невозможно отличить от типичной жертвы телефонного обмана.
Не факт, что это решит проблему с мошенниками. Но хотя бы поможет частично избавиться от назойливых звонков и общения со «специалистами из банка».
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