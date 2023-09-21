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В России запустили «Фабрику роботов»: сервис по борьбе с телефонными мошенниками

В России запустили «Фабрику роботов»: сервис по борьбе с телефонными мошенниками

Автор:
21 сентября 2023 14:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   боты   кража   обман   роботы   телефонные мошенники   
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Они говорят разными голосами, удерживают злоумышленников как можно дольше на линии и собирают улики для полиции.

Телефонные мошенники изводят наших граждан уже не первый год. Лишь за 2022-й, они украли у россиян более 14 миллиардов рублей. Схемы «развода»: от звонка из «Центробанка», до разговора с «майором ФСБ». Самая уязвимая для злоумышленников часть населения - пенсионеры.

С обманщиками активно борются. Недавно в одном из российских банков к этому подключили ИИ.

В чём суть: подозрительный звонок переводится на бота. И тот «общается» с мошенником. Как только слышит про «специалиста из банка» и другие триггерные фразы - запускает заложенный сценарий. Задача: удержать мошенника как можно дольше на линии, а потом оставить запись разговора как вещдок.

Сейчас ещё можно понять, что общаешься не с живым собеседником - возникают слишком уж частые паузы в разговоре. Но сервис постоянно «докручивают» и вскоре бота уже будет невозможно отличить от типичной жертвы телефонного обмана.

Не факт, что это решит проблему с мошенниками. Но хотя бы поможет частично избавиться от назойливых звонков и общения со «специалистами из банка».

Источник:

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Метки: Видео   боты   кража   обман   роботы   телефонные мошенники   
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10  комментариев
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4k
Еркен 50 минут назад
Я всегда с мошенниками очень долго разговариваю, стараюсь потратить их время и вымотать нервы.
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8
Евгений Рахимбаев 3 минуты назад
То есть полиция совсем в стороне и не собирается с мошенниками бороться, и банки тоже не при чём ведь выводят деньги в обход их системы контроля переводов....А теперь вопрос а как они собирались террористов-профессионалов разведок и всяких ИГИЛ ловить если сраные воришки-неучи их легко обходят. Ну либо в доле либо ссаными трепками гнать таких по-блату взятых. И как там система которую обязали ставить всем ОБСОСам - бабло то уже как бы абоненты платят года три.
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5k
Трям Полчаса назад
Очередная реклама потанин-банка. Самого ублюжего банка на равне со сбером и альфой.
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48
ruslan d 39 минут назад
Было бы круто , чтоб была возможность отправлять их в ручную на роботов , чтоб максимально зайобывались
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2k
Максим Макашев 51 минуту назад
Есть и такие мошенники, которые звонят через вайбер, вацап или телеграм. Такие звонки телефон не записывает, поэтому приходится ставить сторонние приложения, позволяющие производить запись в этих приложениях. Самый простой вопрос, который можно задать мошенникам это: хлопец/дивчина! А почему размовляешь не на державной мове?
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3k
poбт 53 минуты назад
а я че так скромно умолчали что это "олег" от тинькова?
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32k
БамбарбияКиргуду 53 минуты назад
Искусственный интелект сначала соберёт данные,а потом сам начнёт мошенничать.При чём сделает это намного профессиональней,и быстрей,одномоментно подключаясь к миллионам жертв.Потом проникнет в лабораторию,создаст себе тело,заберёт бабки и свалит за границу.Нельзя ему доверять.
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August

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