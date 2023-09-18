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В США яжемать устроила скандал на родительском собрании и сорвала флаг ЛГБТ

В США яжемать устроила скандал на родительском собрании и сорвала флаг ЛГБТ

Автор:
18 сентября 2023 14:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   ЛГБТ   США   знамя   родительское собрание   флаг   школа   яжемать   
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Она заявила, что хочет вырастить сына мужиком и выбросила радужное знамя в помойку.

Вчера был пост о том, как в одном американском городе к власти пришли мусульмане и запретили флаг ЛГБТ. Они сообщили жителям: если очень хотите - вывешивайте его у себя на участке. А в общественных местах радужного знамени быть не должно.

Новый пример - на этот раз из американской школы. Там на родительском собрании выступала учительница по истории (вероятно, и классный руководитель), за спиной у неё была карта США, завешанная радужным флагом.

Одна из матерей не выдержала, подбежала, сорвала знамя и выкинула его в помойку. Потом выдала гневную тираду:

Я столько сил трачу на то, чтобы оградить сына от всего этого бреда вовсе не для того, чтобы в школе ему пихали это в рожу. Ваше дело просто преподавать историю. Мы налоги платим не за это г****, которому самое место в помойке.

Источник:

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Метки: Видео   ЛГБТ   США   знамя   родительское собрание   флаг   школа   яжемать   
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26  комментариев
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15k
Kostick Час назад
умница! это не яжемамка, а нормальная правильная мама.
ps а что там на стене, плоский глобус эсэшай? и при каком мужском половом фуе история, и тридварасы? вашпе они там маку обожрались, уроды.
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36k
Опаньки 39 секунд назад
есть еще адекватные люди, это радует
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12k
Krapiv 43 секунды назад
негритётьку так просто нахрен не пошлешь, придется им смириться с флагом в помойке
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667
partners74 5 минут назад
да ну неужели они там ум взялись? маладца
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37k
russger 7 минут назад
И почему же она яжемать?
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64k
Александр Ломовицкий 8 минут назад
у негритянки яйца крепче чем у американских "мужчин"
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25k
Slawa49 9 минут назад
а учитель играет на камеру)))педоклоун
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56
ivandike 15 минут назад
Нормальная мать хочет от [мат] оградить своего ребенка, очень хорошая мать
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8k
sedoisever 20 минут назад
А с чего это, автор, ты называешь её пренебрежительным "яжемать"?
За ЛГБТ топишь?
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5k
BenderRodriguez 23 минуты назад
Все правильно сказала! Тебе платят, чтоб ты преподавала историю, вот этим и занимайся! Молодец баба! У неё яйца покрепче, чем у кучи мужиков, которые там сидели!
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824
manowar _by Полчаса назад
У автора тяга к лгбт, что он обозвал нормальную женщину "яжемать"? Она всё правильно сказала.
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20k
Алексей 51 минуту назад
Была бы белая, - её бы на месте расстреляли. А с учетом Черная против ЛГБТ - нестандартная вилочка, тяжелый выбор
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17k
Голос Вселенной 55 минут назад
Блть, и ведь в этом питомнике под названием "страна" нормальным людям даже пожаловаться на действия учителя некуда... Твоих детей пичкают дерьмом, а ты можешь только срывать эти флаги, которые вывесят обратно, как только ты отвернешься.......
Как же классно, что мы в России.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
12k
55k
zloykoyot 57 минут назад
Автор, поправь заголовок. Адекватную маму назвать яжематерью - оскорбление.
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56k
dima423 57 минут назад
А почему яжмать? Просто адекватная негритоска немножко шуганула пи*орстню...
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20k
Александр Час назад
Гомография какая-то
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August

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