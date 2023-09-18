В США яжемать устроила скандал на родительском собрании и сорвала флаг ЛГБТ

Она заявила, что хочет вырастить сына мужиком и выбросила радужное знамя в помойку.
Вчера был пост о том, как в одном американском городе к власти пришли мусульмане и запретили флаг ЛГБТ. Они сообщили жителям: если очень хотите - вывешивайте его у себя на участке. А в общественных местах радужного знамени быть не должно.
Новый пример - на этот раз из американской школы. Там на родительском собрании выступала учительница по истории (вероятно, и классный руководитель), за спиной у неё была карта США, завешанная радужным флагом.
Одна из матерей не выдержала, подбежала, сорвала знамя и выкинула его в помойку. Потом выдала гневную тираду:
Я столько сил трачу на то, чтобы оградить сына от всего этого бреда вовсе не для того, чтобы в школе ему пихали это в рожу. Ваше дело просто преподавать историю. Мы налоги платим не за это г****, которому самое место в помойке.
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ps а что там на стене, плоский глобус эсэшай? и при каком мужском половом фуе история, и тридварасы? вашпе они там маку обожрались, уроды.
За ЛГБТ топишь?
Как же классно, что мы в России.
А вот всякие ДаниМилохины - уже средство.