В США яжемать устроила скандал на родительском собрании и сорвала флаг ЛГБТ

Вчера был пост о том, как в одном американском городе к власти пришли мусульмане и запретили флаг ЛГБТ. Они сообщили жителям: если очень хотите - вывешивайте его у себя на участке. А в общественных местах радужного знамени быть не должно.

Новый пример - на этот раз из американской школы. Там на родительском собрании выступала учительница по истории (вероятно, и классный руководитель), за спиной у неё была карта США, завешанная радужным флагом.

Одна из матерей не выдержала, подбежала, сорвала знамя и выкинула его в помойку. Потом выдала гневную тираду: