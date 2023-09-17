Владислав Микоша. «Я останавливаю время»

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В 1929 году Владислав Микоша поступил на операторский факультет Государственного техникума кинематографии (нынешнего ВГИКа). Уже после второго курса он начал работать оператором на киностудии «Союзкинохроника» — снимал Первую Альпиниаду Рабоче-Крестьянской Красной Армии (1933), спасение челюскинцев (1934), перелеты Валерия Чкалова и Михаила Громова в Америку (1937).
Интересного вам просмотра!
1.
Прилет дирижабля «Граф Цеппелин» в Ленинград. 25 июля 1931 года.
В 1936 году, уже серьезно увлекшись фотографией, Микоша стал штатным фотокорреспондентом газеты «Известия». В мае 1940 года в Центральном доме кино открылась его персональная фотовыставка. Война вернула Микошу к работе кинооператора. Он документировал оборону Одессы, Севастополя, Северный и Атлантический конвои, бомбежку Лондона, гибель Керченского десанта, освобождение Кавказа и Крыма, Румынии, Болгарии и Польши, подписание капитуляции Японии на линкоре «Миссури».
2.
Владислав Микоша на съемках Сталинградского тракторного завода. 1933 год. Сталинград.
Cнятые им кадры вошли в документальные фильмы — «Черноморцы», «День войны», «Битва за Севастополь», «Парад Победы», «Освобождение Варшавы», «Разгром Японии» и др. Помимо создания выдающихся фронтовых киноработ и фоторепортажей, Владислав Владиславович писал статьи — его репортажи печатались в «Правде», спецкором которой он был всю войну. После войны Микоша как фотокорреспондент снимал в основном для журналов – «Огонька», «Советского Союза», «Вокруг света». Был оператором и режиссером Центральной студии документальных фильмов.
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3.
Целина. «Первая весна». 1954 год. Казахская ССР.
Написал несколько книг воспоминаний – «С киноаппаратом в бою», «Рядом с солдатом», «Годы и страны. Записки кинооператора», «Я останавливаю время». Оставаясь беспартийным, он стал трижды лауреатом Сталинской премии, лауреатом Государственной премии СССР, народным артистом СССР и академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника». Вдова фотографа Джемма Фирсова передала Мультимедиа Арт Музею архив Владислава Микоши, который выделен в отдельный музейный фонд.
7.
Владислав Микоша и Дмитрий Рымарев на бронепоезде «Железняков». 1942 год. Неизвестный автор. Севастополь.
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