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Владислав Микоша. «Я останавливаю время»

Владислав Микоша. «Я останавливаю время»

Автор:
17 сентября 2023 21:25
Метки: СССР   история   фото   
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В 1929 году Владислав Микоша поступил на операторский факультет Государственного техникума кинематографии (нынешнего ВГИКа). Уже после второго курса он начал работать оператором на киностудии «Союзкинохроника» — снимал Первую Альпиниаду Рабоче-Крестьянской Красной Армии (1933), спасение челюскинцев (1934), перелеты Валерия Чкалова и Михаила Громова в Америку (1937).

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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