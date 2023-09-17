Владислав Микоша. «Я останавливаю время»

2.

Cнятые им кадры вошли в документальные фильмы — «Черноморцы», «День войны», «Битва за Севастополь», «Парад Победы», «Освобождение Варшавы», «Разгром Японии» и др. Помимо создания выдающихся фронтовых киноработ и фоторепортажей, Владислав Владиславович писал статьи — его репортажи печатались в «Правде», спецкором которой он был всю войну. После войны Микоша как фотокорреспондент снимал в основном для журналов – «Огонька», «Советского Союза», «Вокруг света». Был оператором и режиссером Центральной студии документальных фильмов.