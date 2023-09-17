«Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в американском городе и запретили флаг ЛГБТ

В прошлом году мэром города стал Амер Галиб, он приехал в США, когда ему было 14 лет. Весь городской совет тоже состоит из мусульман. Местные жители-немусульмане поначалу даже этому радовались и видели даже некую прогрессивность в том, что в Хамтрамке теперь есть мечети и разрешён призыв на молитву с минарета.