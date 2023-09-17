«Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в американском городе и запретили флаг ЛГБТ

Им надоело, что это знамя развивается на каждом углу.
Хамтрамк - город с населением в 28 000 человек, находится в штате Мичиган. Когда-то там жили эмигранты из Польши, поэтому место в шутку называли «Маленькой Варшавой». Затем ситуация изменилась: основной поток мигрантов пошёл из Йемена и Бангладеш.
В прошлом году мэром города стал Амер Галиб, он приехал в США, когда ему было 14 лет. Весь городской совет тоже состоит из мусульман. Местные жители-немусульмане поначалу даже этому радовались и видели даже некую прогрессивность в том, что в Хамтрамке теперь есть мечети и разрешён призыв на молитву с минарета.
А в июне городской совет постановил: убрать все радужные флаги с городской территории. Вывешивать можно только флаг города, штата или знамя США.
«Мы ни на кого не нацелены», — заявил мэр. «Мы пытаемся закрыть дверь для других групп, которые могут быть экстремистскими или расистскими».
«Мы приветствовали вас», — говорит бывший член совета Катрина Стэкпул, социальный работник на пенсии и лесбиянка. «Мы создали некоммерческие организации, чтобы помочь накормить, одеть, найти жилье. Мы сделали все, что могли, чтобы облегчить ваш переход сюда, и вот как вы нам отплатили, нанеся нам удар в спину?»
«Единственной целью было преследовать флаг гей-прайда», - считает учитель местной средней школы и открытый гей Джош Ханскнехт.
«Мне теперь неудобно даже держаться за руки со своей девушкой», - заявила Бриггс, ярая сторонница ЛГБТ.
К недовольным присоединилась и главный прокурор штата Мичиган Дана Нессель, тоже лесбиянка:
«Я прошу город Хамтрамк использовать свой голос, чтобы высказаться от имени всех своих жителей, разрушить стену, которую вы сейчас построили, которая превратила этот гордый город в национальное позорище».
Но власти города не видят в запрете радужного флага никакого «позорища» и отменять своё решение не собираются. Их поддерживает вся мусульманская община города и часть «коренных» жителей. Более того, они считают, что тут и обсуждать нечего - есть гораздо более серьёзные вопросы:
«Свинец есть в воде, свинец есть в почве, мусор переполнен в переулках, выбоины на дорогах», - говорит 41-летний Рахман из Бангладеш. «У многих заводских рабочих нет машин. Вот их проблемы».
Аналогичные запреты на вывешивание флага ЛГБТ есть и в небольших общинах и школьных округах в Огайо, Висконсине, Юте и Калифорнии.
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И поддерживает их не часть коренного населения, а большая часть коренного населения! Против только пара - тройка тридварасов.
Шариат ничуть не лучше гомосятства. Такая же извращённость, только с другой полярностью.
Однажды и у нас, город под предлогом" борьбы с плохим" перейдёт под крыло "религии".
2. Всё правильно сделали. Гнать радужных ссаными тряпками отовсюду.