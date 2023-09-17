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«Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в американском городе и запретили флаг ЛГБТ

«Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в американском городе и запретили флаг ЛГБТ

Автор:
17 сентября 2023 19:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЛГБТ   США   запрет   знамя   мичиган   мусульмане   флаг   хамтрамк   
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Им надоело, что это знамя развивается на каждом углу.

Хамтрамк - город с населением в 28 000 человек, находится в штате Мичиган. Когда-то там жили эмигранты из Польши, поэтому место в шутку называли «Маленькой Варшавой». Затем ситуация изменилась: основной поток мигрантов пошёл из Йемена и Бангладеш.

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В прошлом году мэром города стал Амер Галиб, он приехал в США, когда ему было 14 лет. Весь городской совет тоже состоит из мусульман. Местные жители-немусульмане поначалу даже этому радовались и видели даже некую прогрессивность в том, что в Хамтрамке теперь есть мечети и разрешён призыв на молитву с минарета.

А в июне городской совет постановил: убрать все радужные флаги с городской территории. Вывешивать можно только флаг города, штата или знамя США.

«Мы ни на кого не нацелены», — заявил мэр. «Мы пытаемся закрыть дверь для других групп, которые могут быть экстремистскими или расистскими».

Часть жителей города возмутилась:

«Мы приветствовали вас», — говорит бывший член совета Катрина Стэкпул, социальный работник на пенсии и лесбиянка. «Мы создали некоммерческие организации, чтобы помочь накормить, одеть, найти жилье. Мы сделали все, что могли, чтобы облегчить ваш переход сюда, и вот как вы нам отплатили, нанеся нам удар в спину?»

«Единственной целью было преследовать флаг гей-прайда», - считает учитель местной средней школы и открытый гей Джош Ханскнехт.

«Мне теперь неудобно даже держаться за руки со своей девушкой», - заявила Бриггс, ярая сторонница ЛГБТ.

К недовольным присоединилась и главный прокурор штата Мичиган Дана Нессель, тоже лесбиянка:

«Я прошу город Хамтрамк использовать свой голос, чтобы высказаться от имени всех своих жителей, разрушить стену, которую вы сейчас построили, которая превратила этот гордый город в национальное позорище».

Но власти города не видят в запрете радужного флага никакого «позорища» и отменять своё решение не собираются. Их поддерживает вся мусульманская община города и часть «коренных» жителей. Более того, они считают, что тут и обсуждать нечего - есть гораздо более серьёзные вопросы:

«Свинец есть в воде, свинец есть в почве, мусор переполнен в переулках, выбоины на дорогах», - говорит 41-летний Рахман из Бангладеш. «У многих заводских рабочих нет машин. Вот их проблемы».

Аналогичные запреты на вывешивание флага ЛГБТ есть и в небольших общинах и школьных округах в Огайо, Висконсине, Юте и Калифорнии.

Источник:

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Метки: ЛГБТ   США   запрет   знамя   мичиган   мусульмане   флаг   хамтрамк   
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26  комментариев
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76k
Viktor Час назад
Вот тут я с ними полностью согласен!
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9k
Онотолей Минуту назад
Ещё одно подтверждение того что мульти культуризм путь в никуда,путь в анархию.Ни смогут никогда жить в мире и равноправии представители разных наций,религий и культур.
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1k
grigorenko vladislav 10 минут назад
Терзают смутные подозрения, что вместо одних умалишённых другие умалишённые начнут всех в свой рай кнутами загонять...
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24k
Axel 12 минут назад
Ну прямо классика)
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5k
BenderRodriguez 13 минут назад
Слава Аллаху милостивому и милосердному!
И поддерживает их не часть коренного населения, а большая часть коренного населения! Против только пара - тройка тридварасов.
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21k
иванов дмитрий 15 минут назад
с кем поспорить что следующим решением этого городского совета -запрет рождественных елок и поздравлений и открытая продажа свинины. и это будет множится пока не встретит реальное сопротивление.
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1k
grigorenko vladislav 16 минут назад
Там на фото, у кренделя на крыльце, надпись на флаге: black trans lives matter. Получается, с одной стороны - негры с гомосеками, а с другой - муслимы? Нифигасе демократия соперничков расставляет! Никакому бредбери такой расклад даже в наркотическом угаре не привиделся бы! Если начнётся замес, то смех будет сквозь слёзы.
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51k
turyst 21 минуту назад
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117k
parallax Полчаса назад
Замена одной крайности, другой, не есть хорошо.
Шариат ничуть не лучше гомосятства. Такая же извращённость, только с другой полярностью.
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1k
Rom Полчаса назад
Наконец то! А кто возмутился, мы понимаем )))
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10k
Maddy8 40 минут назад
Народ вы реально как овцы, вам предлагают либо одну крайность, либо другую. Не думайте, что вы сможете нормально жить. По капле, по кирпичику вас заставят прийти к основам религии и соблюдать её.
Однажды и у нас, город под предлогом" борьбы с плохим" перейдёт под крыло "религии".
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320
Bublic 77 44 минуты назад
Это только начало, скоро вместо "Маленькой Варшавы" будут "Маленькие Эмираты". Арабы плодятся как кролики, плюс у них развито кумовство и родственные связи. Постепенно остальных выживут
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5k
Timur 48 минут назад
Красавцы товарищи мусульмане!!!
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1k
Igor Grishaev 50 минут назад
О, начинается. Жаба сражается с гадюкой. Фас!
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10k
Борис Карабанов 52 минуты назад
1. Посадить на кол, сжечь и отправить в свиной шкуре в свои аулы - пусть там свои муслимские порядки устанавливают.
2. Всё правильно сделали. Гнать радужных ссаными тряпками отовсюду.
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47
Чубака 54 минуты назад
В городе к управлению пришли настоящие граждане! Молодцы !
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