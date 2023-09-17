Заведующая детского сада перевозила 25 детей в автомобиле Spark

Б - безопасность превыше всего!
Самую странную нарушительницу дорожно движения задержали в Узбекистане в Гиждуванском районе Бухарской области. Сотрудники Службы безопасности дорожного движения (СБДД) остановили автомобиль Spark, за рулем которого находилась женщина. А вот в салоне был настоящий детский сад.
Малышни было так много, что часть из них сидела даже в багажнике. После того как инспекторы отошли от шока и пересчитали детей, выяснилось, что мадам умудрилась впихнуть в автомобиль аж 25 ребятишек.
Выяснилось, что женщина - заведующая частного детского сада, а ребятишек она таким образом развозила по домам. Какое наказание ждет водителя "резинового авто" в СБДД не уточнили.
Источник:
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Уж больно разговоры специфические
- Я же вам еще на баяне играл...
значит из жизни байка взялась, не выдумка...