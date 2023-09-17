Заведующая детского сада перевозила 25 детей в автомобиле Spark

Самую странную нарушительницу дорожно движения задержали в Узбекистане в Гиждуванском районе Бухарской области. Сотрудники Службы безопасности дорожного движения (СБДД) остановили автомобиль Spark, за рулем которого находилась женщина. А вот в салоне был настоящий детский сад.

Малышни было так много, что часть из них сидела даже в багажнике. После того как инспекторы отошли от шока и пересчитали детей, выяснилось, что мадам умудрилась впихнуть в автомобиль аж 25 ребятишек.