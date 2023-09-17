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Заведующая детского сада перевозила 25 детей в автомобиле Spark

Заведующая детского сада перевозила 25 детей в автомобиле Spark

Автор:
17 сентября 2023 07:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: spark   Автомобиль   Узбекистан   безопасность   дети   частный деский сад   
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Б - безопасность превыше всего!

Самую странную нарушительницу дорожно движения задержали в Узбекистане в Гиждуванском районе Бухарской области. Сотрудники Службы безопасности дорожного движения (СБДД) остановили автомобиль Spark, за рулем которого находилась женщина. А вот в салоне был настоящий детский сад.

Малышни было так много, что часть из них сидела даже в багажнике. После того как инспекторы отошли от шока и пересчитали детей, выяснилось, что мадам умудрилась впихнуть в автомобиль аж 25 ребятишек.


Выяснилось, что женщина - заведующая частного детского сада, а ребятишек она таким образом развозила по домам. Какое наказание ждет водителя "резинового авто" в СБДД не уточнили.

Источник:

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Метки: spark   Автомобиль   Узбекистан   безопасность   дети   частный деский сад   
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28  комментариев
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51k
Андрей 16 часов назад
А чё, два раза чтоли ездить?
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51k
turyst 4 часа назад
Т-традиции...
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11k
ScorpionDS 4 часа назад
Волга "ГАЗ-3110", может вмещать 12 человек, включая водителя, когда-то с друзьями поймали до метро доехать на Новый Год и мы были после ВУЗа, не дети ...))
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17k
Алексей 8 часов назад
- таксист, а как вы поняли, что мы наркоманы?
- Вы втроем сели на переднее сидение.... (с)
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8k
mbr 9 часов назад
Вообще то надо наказывать за такое местную администрацию, по какой причине заведующая вынуждена так развозить детей?
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22k
BiZ 11 часов назад
так они ж мелкие. легко вошли.
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15k
Анонимный ТреZвенник 12 часов назад
В наших краях, к сожалению, была жуткая трагедия. Подростки развлекались, набились 11 человек в "Москвич" и поехали кататься. Малолетний водила не справился с управлением и влетел под прицеп ЗИЛа, что стоял возле заправки. 8 погибших...
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11k
Андрей Ма-С 13 часов назад
это еще половину она уже высадила
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52k
stabskapitan 14 часов назад
Помнится в студенческие времена нас 12 человек в ушастый поместилось, когда гаишники тормознули и посчитали количество, даже штрафовать не стали с условием, что мы все обратно залезем, и мы залезли)))))
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82k
Доктор Джонс 14 часов назад
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11k
Sapsan 14 часов назад
Эти узбеки размножаются как кролики )))
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15k
Александр 15 часов назад
Напомнило:

Ссылка www.youtube.com
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2k
bohemia 15 часов назад
Много лет назад мой дедушка инвалид войны, развозил детей из детского сада в колхозе на подводе, утром собирал по дворам, а вечером обратно, картина похожая полная подвода детей, понятно скорость не автомобильная
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15k
GROMOZEKA 15 часов назад
Ссылка youtu.be
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1M
NAZARETH (модер) 15 часов назад
Вспомнился анекдот...
- Я же вам еще на баяне играл...
значит из жизни байка взялась, не выдумка...
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