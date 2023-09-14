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"Что это за кошмар?": в сети появился трейлер фильма "Бременские музыканты"

"Что это за кошмар?": в сети появился трейлер фильма "Бременские музыканты"

Автор:
14 сентября 2023 11:09
Сообщество : Кино
Метки: Бременские музыканты   Россия   интересное   премьера   трейлер   фильм   фото   
2746
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1 января на экраны выйдет фильм "Бременские музыканты" с теми самыми любимыми героями: Трубадур, Кот, Пёс, Осел, Петух, Принцесса и другие. Однако россияне уже не на штуку перепугались, увидев животных, снятых в фильме.

На просторах YouTube появился трейлер фильма "Бременские музыканты", который выйдет 1 января.

В роли Трубадура - Тихон Жизневский ("Майор Гром", "Топи").

Принцессу сыграет Валентина Ляпина ("Мир! Дружба! Жвачка!", "Молодой человек"),

Короля - Сергей Бурунов, Атаманшу - Мария Аронова,

Гениального Сыщика - Константин Хабенский,

Пса - Роман Курцын,

Петуха - Аскар Нигамедзянов (сначала роль должен был исполнить Юра Борисов),

Кошку - Ирина Горбачёва,

Осла - Дмитрий Дюжев.

В описаниях к трейлеру говорится:

Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей - коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке - преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы Бременские музыканты ради подвига?

Однако, пользователи сети не оценили старания сценаристов. Очень многих смутили животные, которые выглядят и правда немного тревожно.


Надо сказать, что автор поста располагает двумя детьми: 9 и 11 лет. Эти самые дети, не сговариваясь, сравнили животных из трейлера с героями трешовой игры Five Nights at Freddy’s.


Мультик "Бременские музыканты" любим и несколько десятков раз пересмотрен, но ощущение хоррора не покидает.

Источник:

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Метки: Бременские музыканты   Россия   интересное   премьера   трейлер   фильм   фото   
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41  комментарий
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Хорош ныть..
Сказка и сказка. Каждый день рисовать одинаковый грим толпе актеров геморно и накладно, и не факт что они им отыграют нормально.

Хотя осел из Дюжева фактурный бы вышел ))
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885
Александер 13 минут назад
Остров доктора Моро...имхо...
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11k
Григорий Бабкин 14 минут назад
Что интересно. Статейка явно заказная. Ну и х*уй бы с ней. Просто прикололо, сколько хомячков до сих пор считают, что их пять копеек кого-то интересуют. Глупенькие.

Лёшеньке Анальному очко шлифуют уже кучку времени. И будут шлифовать ещё до-олго. До зеркального блеска. А вы тут ху*йнёй маетесь. А ну марш-марш вперёд, на защиту своей совести и Великого Светлого Будущего!!! И пи*дорские флажки не забудьте!
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1k
investas 19 минут назад
и актеры согласились в этом шлаке, за бабки - да...)
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465
sever84 20 минут назад
Напомнило)
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150
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
Вот вам результат ликвидации комитета по цензуре. Сразу на экраны хлынули потоки мата, халтуры, сделанной на одной коленке и Моргенштерн...
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2k
SHAGREEN Полчаса назад
Чо все ноют. Я б глянул.
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9k
Oleg Полчаса назад
на январские праздники пипл схавает вообще всё что угодно. что бы там в кино не запустили, народ пойдёт.
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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Пробиваем очередное дно переснимая классику? Неужели мало было Шурика и прочих фильмов? В ужасе.
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14k
Jearom Полчаса назад
да зашибись.
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3k
· · Полчаса назад
"Трубадур" слишком старый для "Принцессы" .
Если в мультфильме они оба выглядят молодыми и безбашенными, которым не нужны никакие материальные блага, лишь только быть вместе .
То в кино "Трубадур" похож на завязавшего алкоголика и разведённого по суду неплательщика алиментов .
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367
Критерий Коши Полчаса назад
Мульт и песни любимы с детства. Как-то подростковом возрасте размышлял какой может быть экранизация "Бременских музыкантов". История про друзей изгоев, которые нашли друг друга и благодаря совместной работе обрели музыкальное ремесло и смысл в жизни. Это отличная социальная драма - мьюзикл. Может с единичными смешными моментами, но никак не комедия.
То, что увидел в трейлере расстраивает мои подростковые мечтания
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47k
Aleksandr 43 минуты назад
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9k
Trenzel2003 43 минуты назад
Петуха нужно было отдать киркорову. Причем ему даже гримироваться не надо.
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1k
liveevil 44 минуты назад
На эту по*боту нужно идти глухослепым. И почему Дюжев без грима?
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6k
McAir 47 минут назад
Ой, сколько свинорылых набежало! И несколько белоленточных им подвизгивает...

Нормальное кинцо получилось! В кои то веки! Для детей, и с юмором.

А всем недовольным нашим кино и фапающим на Холливуд с Нетфликсом - есть дорога на ..., господа!
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2k
Lena 51 минуту назад
Староват трубадур. Нужно было парня не старше 30ти брать. А животные - это вообще ... комментировать только портить.
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11k
Dmitry 53 минуты назад
Мульт классный. Но вот со сказкой, он не имеет почти ничего общего.
Жаль что его, скорее всего, испоганят...
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11k
Dmitry 53 минуты назад
Мульт классный. Но вот со сказкой, он не имеет почти ничего общего.
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3k
Мочи свиней! 55 минут назад
Заминусим это говнище по ссылке!
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3k
Walther 59 минут назад
Эксклюзив современного кинопроизводства, да и нашего телевидения в целом, заключается в том, что они не просто пробивают дно, но наши и умудряются постоянно обновлять рекорды в этом виде спорта.
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