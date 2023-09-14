"Что это за кошмар?": в сети появился трейлер фильма "Бременские музыканты"

1 января на экраны выйдет фильм "Бременские музыканты" с теми самыми любимыми героями: Трубадур, Кот, Пёс, Осел, Петух, Принцесса и другие. Однако россияне уже не на штуку перепугались, увидев животных, снятых в фильме.
На просторах YouTube появился трейлер фильма "Бременские музыканты", который выйдет 1 января.
В роли Трубадура - Тихон Жизневский ("Майор Гром", "Топи").
Принцессу сыграет Валентина Ляпина ("Мир! Дружба! Жвачка!", "Молодой человек"),
Короля - Сергей Бурунов, Атаманшу - Мария Аронова,
Гениального Сыщика - Константин Хабенский,
Пса - Роман Курцын,
Петуха - Аскар Нигамедзянов (сначала роль должен был исполнить Юра Борисов),
Кошку - Ирина Горбачёва,
Осла - Дмитрий Дюжев.
В описаниях к трейлеру говорится:
Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей - коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке - преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы Бременские музыканты ради подвига?
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Однако, пользователи сети не оценили старания сценаристов. Очень многих смутили животные, которые выглядят и правда немного тревожно.
Надо сказать, что автор поста располагает двумя детьми: 9 и 11 лет. Эти самые дети, не сговариваясь, сравнили животных из трейлера с героями трешовой игры Five Nights at Freddy’s.
Мультик "Бременские музыканты" любим и несколько десятков раз пересмотрен, но ощущение хоррора не покидает.
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Сказка и сказка. Каждый день рисовать одинаковый грим толпе актеров геморно и накладно, и не факт что они им отыграют нормально.
Хотя осел из Дюжева фактурный бы вышел ))
Лёшеньке Анальному очко шлифуют уже кучку времени. И будут шлифовать ещё до-олго. До зеркального блеска. А вы тут ху*йнёй маетесь. А ну марш-марш вперёд, на защиту своей совести и Великого Светлого Будущего!!! И пи*дорские флажки не забудьте!
Если в мультфильме они оба выглядят молодыми и безбашенными, которым не нужны никакие материальные блага, лишь только быть вместе .
То в кино "Трубадур" похож на завязавшего алкоголика и разведённого по суду неплательщика алиментов .
То, что увидел в трейлере расстраивает мои подростковые мечтания
Нормальное кинцо получилось! В кои то веки! Для детей, и с юмором.
А всем недовольным нашим кино и фапающим на Холливуд с Нетфликсом - есть дорога на ..., господа!
Жаль что его, скорее всего, испоганят...