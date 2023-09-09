Сегодня у нас 1981 год: в Канаде проходит знаменитая хоккейная суперсерия между сборной хозяев и сборной СССР, победу в котором одерживает сборная СССР в финале просто уничтожившая хозяев со счётом 8:1. Символично, 8:1 в 1981 году.

Наверняка, большая часть мужского населения Ленинграда проводила время у телевизоров, чтобы увидеть эти матчи, ну а мы посмотрим, как тогда жил сам город.

Интересного вам просмотра!