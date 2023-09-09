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Сегодня у нас 1981 год: в Канаде проходит знаменитая хоккейная суперсерия между сборной хозяев и сборной СССР, победу в котором одерживает сборная СССР в финале просто уничтожившая хозяев со счётом 8:1. Символично, 8:1 в 1981 году.
Наверняка, большая часть мужского населения Ленинграда проводила время у телевизоров, чтобы увидеть эти матчи, ну а мы посмотрим, как тогда жил сам город.
Интересного вам просмотра!
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8.
Крестный ход был и тогда, хоть и не в таких масштабах. Пасхальная неделя в Александро-Невской Лавре.
14.
Около магазина-салона "Электроника", который располагался в доме 12 корпус 1 по проспекту Юрия Гагарина.
20.
Ракета! Эта стояла в Калужском сквере, а на заднем плане - дом 27Б по Таврической улице, который в те годы находился на капремонте.
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Но по питерским меркам, вроде, не особо и далеко: пару кварталов по прямой. )))
Сколько тут хожено-перехожено было – и вообще не помню, как тогда всё выглядело на этом месте...
6. Цирк-шапито на месте Российской национальной библиотеки на Парке Победы.
Дома справа, по Бассейной, до Варшавской – помню! "Оптика" была, ближе к парку Победы, общага "холодильника" во дворе, ближе к Варшавской... А что было слева – ... (((((