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Прогулка по Ленинграду 1981 года

Прогулка по Ленинграду 1981 года

Автор:
09 сентября 2023 21:43
Метки: СССР   история   фото   
253
25

Сегодня у нас 1981 год: в Канаде проходит знаменитая хоккейная суперсерия между сборной хозяев и сборной СССР, победу в котором одерживает сборная СССР в финале просто уничтожившая хозяев со счётом 8:1. Символично, 8:1 в 1981 году.

Наверняка, большая часть мужского населения Ленинграда проводила время у телевизоров, чтобы увидеть эти матчи, ну а мы посмотрим, как тогда жил сам город.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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10  комментариев
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86k
Андрей Старосельский 12 часов назад
Эх, далекие годы. Права получил...
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105
Абвгд Еёжзиклмн Час назад
Деду моему трехкомнатную в центре Питера давали, как защитнику Ленинграда на юбилей. А он отказался. Вот такие были, в большинстве, советские люди. Бесхитростные, не жадные и не алчные.
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105
Абвгд Еёжзиклмн Час назад
У пушкарей такой вид угрюмый. Как-будто не в патруле а в наряде по кухне.
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6k
livaneth 11 часов назад
12 и 6 друг рядом с другом. Я в тех местах в садик ходил.
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26k
Сталкер 11 часов назад
Память, что ж ты делаешь?!
Сколько тут хожено-перехожено было – и вообще не помню, как тогда всё выглядело на этом месте...


6. Цирк-шапито на месте Российской национальной библиотеки на Парке Победы.
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