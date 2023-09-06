«Он бисексуал или кто?»: в США взяли интервью у мужчины, который утверждает, что «шалил» с Бараком Обамой и употреблял с ним вещества

Каким бы он ни был, но он «рвал» рейтинги, поэтому его никто не трогал. Но в апреле этого года Карлсона всё-таки уволили. Случилось это на фоне скандала с заявлениями Карлсона о фальсификации результатов выборов 2020 года. Производитель машин для подсчета голосов Dominion Voting Systems подал иск к Fox News - на сумму больше миллиарда долларов. Но руководители канала сумели договориться с компанией в досудебном порядке и выплатили $787 млн. компенсации.

Через неделю после этого, шоу Карлсона закрыли. Формально его контракт действует до 2025 года, но на телеканале он уже не работает. Дональд Трамп прокомментировал это так: