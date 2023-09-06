«Он бисексуал или кто?»: в США взяли интервью у мужчины, который утверждает, что «шалил» с Бараком Обамой и употреблял с ним вещества

Похоже в Америке назревает новый скандал с экс-президентом.
Такер Карлсон - гроза демократов, критик ЛГБТ и сторонник консервативной политики. Не так давно был ведущим №1 на телеканале Fox News, который считается рупором республиканской партии.
Все выпуски Карлсона отличались прямотой. Его даже обвиняли в вульгарности и разжигании ненависти. Например, он как-то назвал Бритни Спирс и Пэрис Хилтон - «самыми большими белыми проститутками Америки» и заявлял, что мигранты делают США «беднее и грязнее»:
Они хорошие люди, никто в этом не сомневается, но с экономической точки зрения это безумие. Наши власти требуют, чтобы мы заткнулись и приняли ситуацию. Они говорят нам, что у нас есть моральное обязательство принимать у себя бедных со всего мира.
Каким бы он ни был, но он «рвал» рейтинги, поэтому его никто не трогал. Но в апреле этого года Карлсона всё-таки уволили. Случилось это на фоне скандала с заявлениями Карлсона о фальсификации результатов выборов 2020 года. Производитель машин для подсчета голосов Dominion Voting Systems подал иск к Fox News - на сумму больше миллиарда долларов. Но руководители канала сумели договориться с компанией в досудебном порядке и выплатили $787 млн. компенсации.
Через неделю после этого, шоу Карлсона закрыли. Формально его контракт действует до 2025 года, но на телеканале он уже не работает. Дональд Трамп прокомментировал это так:
Я шокирован и удивлён. Он (Карлсон) очень хороший и талантливый человек, и у него очень высокие рейтинги (на телевидении). Может быть, он ушел, потому что хочет, чтобы ему дали полную свободу действий.
Рейтинги Fox News обвалились на 50%, а Карлсон стал «свободным художником» и запустил собственное шоу. Одним из его гостей стал мужчина, который утверждает, что якобы употреблял крэк и занимался сексом с Бараком Обамой. Одни считают это чистой воды фейком и «прогревом» перед будущими выборами в США, ну а другие склоняются к тому, что мужчина говорит правду. Справедливости ради - Карлсон всё же серьёзный журналист и откровенного лгуна на своё шоу не позвал бы:
Вы просто парень, приехавший в город на ночь, и, похоже, хотели повеселиться? Да. Подъехал к одному бару, встретил парня. Представился мне как Барак Обама. Я отдал ему 250 баксов за кокс. Помню, хотел снюхать дорожку, а Барак курил из маленькой трубки. Я просто начал тереть рукой по его бедру, рука поднималась и в итоге попала туда, куда надо. Вы с ним дважды спали и дважды употребляли кокаин, но понятия не имели, кто он такой? Понятия не имел. Задам очевидный вопрос, какие у него были отношения с крэком? И он кто – бисексуал или кто? Ну, для него это точно было не в первый раз.
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Вышел всего минутный анонс интервью, а американские соцсети уже завалило мемами про первого президента афроамериканца:
Также откопали обложку журнала 11-летней давности. В той статье Обаму хвалили за то, что он отстаивал права геев.
Теперь американская общественность ждёт полной версии интервью. Но скептики утверждают, что даже если это правда - она должна была «всплыть» лет 20 назад. Тогда да, был бы скандал и серьёзный удар по репутации демократической партии. А для сегодняшних США ничего особенного в этом нет.
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Да. Подъехал к одному бару, встретил парня. Представился мне как Барак Обама"
Это серьёзно? Вот так вот два гомика при первой встрече представляются друг другу?
Хэллоу, ай эм Джон Смит
Хай, ай эм Барак Обама?
что за бред
- А шо, денег взял и не отдает?
- Да нет, в хорошем смысле слова.
Я могу Дональдом Трампом представиться. Кто мне запретит то?