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Прогулка по Ленинграду 1980 года

Прогулка по Ленинграду 1980 года

Автор:
02 сентября 2023 22:03
Метки: СССР   история   фото   
166
29

Сегодня мы перенесёмся в 1980 год - тот самый, когда в Москве прошла Олимпиада.

В Ленинграде же прошло несколько матчей футбольного турнира.

Давайте посмотрим, каким в тот год был город!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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