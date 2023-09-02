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Сегодня мы перенесёмся в 1980 год - тот самый, когда в Москве прошла Олимпиада.
В Ленинграде же прошло несколько матчей футбольного турнира.
Давайте посмотрим, каким в тот год был город!
Интересного вам просмотра!
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5.
Туристические автобусы около кафе "Ровесник" на проспекте Карла Маркса (ныне - Большой Сампсониевский проспект).
6.
Ещё один переименованный проспект, на этот раз - Кировский. Тогда Кировский, ну а сейчас - Каменноостровский.
13.
А за павильоном станции метро "Василеостровская" в те годы находилось легендарное заведение "Колобки".
16.
Просторное и совсем молодое Купчино - на фото перекрёсток Будапештской улицы и Дунайского проспекта.
19.
А таким был Предтеченский мост через Обводный канал. Автомобильная набережная Обводного в то время была узкой и вмещала всего 2 полосы.
20.
Ранние годы жизни правобережного Невского района: на фото угол улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта. Сейчас тут всё выглядит совсем иначе.
21.
Вид на избирательный участок №1 Выборгского района, который располагался на улице Комиссара Смиронова.
28.
Идёт активная застройка улицы Маршала Казакова. Чуть правее - перекрёсток с проспектом Маршала Жукова.
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