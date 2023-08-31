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В Минске возле посольства России в&nbsp;Беларуси появится большая конная скульптура. Как вы&nbsp;думаете, кого?

В Минске возле посольства России в Беларуси появится большая конная скульптура. Как вы думаете, кого?

Автор:
31 августа 2023 19:15
Метки: Александр Невский   Россия   беларусь   
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Памятник святому благоверному князю Александру Невскому планируется открыть в этом году в Минске недалеко от российского посольства.


Конная фигура Александра Невского в Санкт-Петербурге. Изображение используется в качестве иллюстрации.

«Это будет большая конная скульптура: высота от нуля до верхней точки — 11,5 м с учетом пьедестала. Сейчас уже идут работы по заливке основы пьедестала. И я думаю, что мы сможем этот памятник открыть в этом году. Это было бы здорово», — сказал Грызлов.

Посол отметил, что «памятник Александру Невскому имеет отношение к России и к Беларуси в целом, но в том числе и к Витебской области, потому что Александр Невский был женат на княжне полоцкой Александре Брячиславовне».

Дипломат сообщил, что место для размещения памятника было выбрано Минским горисполкомом, оно находится недалеко от посольства России.

«Скульптор — белорус, отливка будет тоже в Беларуси, но основная часть инвестиций [в проект создания памятника] - со стороны России», — добавил Грызлов.

Напомним, о том, что такой памятник появится в Минске, стало известно ещё в прошлом году.

Ранее в Беларуси утвердили учебную программу факультативного занятия «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» для 6−7 классов учреждений общего среднего образования. В рамках этой программы школьники будут изучать подвиги «святых воинов», в том числе князя Александра Невского.

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Метки: Александр Невский   Россия   беларусь   
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4  комментария
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
Была у меня мысль, что это будет Батька на тракторе, но я ошибся.
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4k
Lexx Час назад
Если у коня поднята одна нога, то всадник умер от нанесённых в бою травм. А Александр Невский умер от болезни, но есть и подозрения, что отравили.
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Vergüenza Ajena
Почему делаете вы, а стыдно за это мне?
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