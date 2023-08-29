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Москва в объективе Наума Грановского

Москва в объективе Наума Грановского

Автор:
29 августа 2023 21:47
Метки: СССР   история   фото   
222
18

Наум Грановский пожалуй один из самых известных советских фотографов, который практически 60 лет проработал в качестве фотокорреспондента ТАСС.

Он начал снимать Москву с 20-х годов и благодаря его фотоснимкам мы сегодня можем увидеть, как выглядела столица раньше!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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999
Кондратий Собакин 6 часов назад
Фото 14. В доме, часть которого видна на правом крае снимка (№ 120) жил мой дед, известный геолог-нефтяник, доктор наук, профессор.
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7
Zmey8838 Час назад
Ресторан "Пекин" никто и не думал переименовывать, хотя отношения с китайцами там были на гране войны....
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21k
Corvus Corax 8 часов назад
Комментарий к фото
Не ВДНХ, а ВСХВ!!!
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21k
Corvus Corax 8 часов назад
Комментарий к фото
Берсеневская набережная, а не Софийская.
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