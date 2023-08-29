Москва в объективе Наума Грановского

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Наум Грановский пожалуй один из самых известных советских фотографов, который практически 60 лет проработал в качестве фотокорреспондента ТАСС.
Он начал снимать Москву с 20-х годов и благодаря его фотоснимкам мы сегодня можем увидеть, как выглядела столица раньше!
Интересного вам просмотра!
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