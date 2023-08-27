Китай успешно испытал самую мощную пушку Гаусса на планете

По словам ученых, впервые представленных публике, электромагнитная пусковая установка разогнала снаряд массой 124 кг до скорости 700 км/ч менее чем за 0,05 секунды. Это был самый тяжелый снаряд, который когда-либо задействовали с катушечной пушкой.

Но это только начало: Китай разрабатывает еще более мощную пушку, способную запускать снаряд со скоростью 3600 км/ч, а дальность поражения превысит 100 км.

Точные размеры и максимальная дальность действия оружия остаются засекреченными, но известно, что снаряд, движущийся с такой скоростью, может максимально быстро и точно поразить цель на расстоянии многих километров.

«Пушки способны совершить революцию в ведении войн, позволяя наносить более быстрые, точные и разрушительные удары по объектам противника», — отметил профессор Инженерного университет ВМС НОАК Гуань Сяоцунь.