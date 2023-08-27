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Китай успешно испытал самую мощную пушку Гаусса на планете

Китай успешно испытал самую мощную пушку Гаусса на планете

Автор:
27 августа 2023 23:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Оружие   испытание   
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Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), Военно-морские силы Китая испытали самую мощную пушку Гаусса или магнитный ускоритель — это тип оружия с электромагнитным приводом, способного запускать снаряды с очень высокой скоростью и точностью.

По словам ученых, впервые представленных публике, электромагнитная пусковая установка разогнала снаряд массой 124 кг до скорости 700 км/ч менее чем за 0,05 секунды. Это был самый тяжелый снаряд, который когда-либо задействовали с катушечной пушкой.

  

Но это только начало: Китай разрабатывает еще более мощную пушку, способную запускать снаряд со скоростью 3600 км/ч, а дальность поражения превысит 100 км.

 

Точные размеры и максимальная дальность действия оружия остаются засекреченными, но известно, что снаряд, движущийся с такой скоростью, может максимально быстро и точно поразить цель на расстоянии многих километров.

 

«Пушки способны совершить революцию в ведении войн, позволяя наносить более быстрые, точные и разрушительные удары по объектам противника», — отметил профессор Инженерного университет ВМС НОАК Гуань Сяоцунь.

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Метки: Китай   Оружие   испытание   
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12  комментариев
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5k
Мангуст 9 часов назад
Я прошу прощения, а где тут высокая скорость? 700км/ч это 194,4 м/с. А 3600 км/ч это 1000м/с. Обычные подкалиберы у Т-72 почти вдвое быстрее летают. И как с такой начальной скоростью снаряд на 100км улететь может? Или у китайцев законы физики другие?
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10k
goshan_hmc 2 часа назад
Остальное сами почитайте:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушка_Гауссаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пушка_Гаусса
Остальное сами почитайте:Посмотреть
Остальное сами почитайте:
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 8 часов назад
надо бы на пиндоском..дряхлом авионосесе испытать))
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5k
Горожанин 9 часов назад
"... с катушечной пушкой".
------------
С катушечной!


Дебилкин автор слетел с катушек)))
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62k
doker 9 часов назад
То есть Китай ушёл от рельсотрона?
А писали, что пушка Гаусса для "любителей"...
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10k
au3 9 часов назад
"разогнала снаряд массой 124 кг до скорости 700 км/ч"

Такая скорость ни о чем. 700 км/ч = 194м/с
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