Китай успешно испытал самую мощную пушку Гаусса на планете

Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), Военно-морские силы Китая испытали самую мощную пушку Гаусса или магнитный ускоритель — это тип оружия с электромагнитным приводом, способного запускать снаряды с очень высокой скоростью и точностью.
По словам ученых, впервые представленных публике, электромагнитная пусковая установка разогнала снаряд массой 124 кг до скорости 700 км/ч менее чем за 0,05 секунды. Это был самый тяжелый снаряд, который когда-либо задействовали с катушечной пушкой.
Но это только начало: Китай разрабатывает еще более мощную пушку, способную запускать снаряд со скоростью 3600 км/ч, а дальность поражения превысит 100 км.
Точные размеры и максимальная дальность действия оружия остаются засекреченными, но известно, что снаряд, движущийся с такой скоростью, может максимально быстро и точно поразить цель на расстоянии многих километров.
«Пушки способны совершить революцию в ведении войн, позволяя наносить более быстрые, точные и разрушительные удары по объектам противника», — отметил профессор Инженерного университет ВМС НОАК Гуань Сяоцунь.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушка_Гауссаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пушка_Гаусса
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С катушечной!
Дебилкин автор слетел с катушек)))
А писали, что пушка Гаусса для "любителей"...
Такая скорость ни о чем. 700 км/ч = 194м/с