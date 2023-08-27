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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
27 августа 2023 21:43
Метки: СССР   история   фото   
173
26

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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15k
Андрей Донченко 3 часа назад
Комментарий к фото
На заднем плане Nissan Skyline Hardtop 2000GT 1974 года.
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7k
alexxxx7878 2 минуты назад
Как всегда Свердловск мимо проехал..жаль.
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2k
O.Bender1 3 часа назад
12. Ни 50, ни 40 лет октября не могли быть в 1955 году.
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