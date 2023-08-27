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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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4.
Архангельск, ул. Павлина Виноградова (Троицкий пр.), 1973 год. Трамвайный поезд из вагонов ЛМ-68.
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