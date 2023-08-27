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Как в СССР всей страной собирали урожай

Как в СССР всей страной собирали урожай

Автор:
27 августа 2023 21:42
Метки: СССР   история   фото   
231
50

Люди, рожденные в советское время, хорошо знают, что такое колхозы. Так как в сборе урожая принимали участие как молодежь, так и старики.

Подборка исторических фотографий, которые помогут вам вспомнить былые времена.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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63k
Александр Ломовицкий 7 часов назад
фоток нет потому что редко у кого был фотоаппарат и желание заниматься фотографией. а вот то что приезжая на картошку мы сразу делали все чтобы было весело это точно (детвора же были) стоило найти сталистую проволоку и тут же делали вот такие картофелепулялки и начиналась битва урожаем (самая мелкая картошка шла на "пули")
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10k
au3 7 часов назад
О да, какая романтика и экономический эффект вместо учебы в универе был месяц на уборке ... .
КАКУЮ СТРАНУ ПРОСРАЛИ.......
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62k
doker 7 часов назад
Сейчас "загуглил" - уборка урожая 2023. Получил фото работающей техники, вручение грамот, концерт на поле, дядьки в пиджаках....
Радостных лиц в процессе работы, как на снимках "из СССР", не нашёл.
Что-то фотографы упускают сейчас...
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