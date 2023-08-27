Как в СССР всей страной собирали урожай

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Люди, рожденные в советское время, хорошо знают, что такое колхозы. Так как в сборе урожая принимали участие как молодежь, так и старики.
Подборка исторических фотографий, которые помогут вам вспомнить былые времена.
Интересного вам просмотра!
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24.
Студенты Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина на уборке картофеля в совхозе «Емельяновка», 1971 год
37.
Дальше школьники и студенты, это называлось "На картошку". Вспомните свою молодость! Добавление своих фото приветствуется!!!
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