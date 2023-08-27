Взрыв заправки со сжиженным газом в Румынии попал на видео

Пока пытались справиться с огнем, взорвалась вторая цистерна. Объем каждой был 10 000 литров. В результате ЧП погиб один человек и около 46 получили ранения, в том числе 26 пожарных и один полицейский. Некоторые из них получили серьезные ожоги на более чем на 80% поверхности тела.