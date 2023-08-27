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Взрыв заправки со сжиженным газом в Румынии попал на видео

Взрыв заправки со сжиженным газом в Румынии попал на видео

Автор:
27 августа 2023 06:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ГАЗ   Румыния   взрыв на заправке   заправка   пожарные   
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Кадры похлеще ,чем в голливудских блокбастерах.

Два сильных взрыва прогремели на заправке со сжиженным газом в румынской Креведии под Бухарестом. Примерно в 8 часов вечера на местной заправке одна из 6 цистерн с газом по пока не выясненным причинам сдетонировала и начался сильный пожар. Вызвали пожарных, спасателей, приехала полиция.


Пока пытались справиться с огнем, взорвалась вторая цистерна. Объем каждой был 10 000 литров. В результате ЧП погиб один человек и около 46 получили ранения, в том числе 26 пожарных и один полицейский. Некоторые из них получили серьезные ожоги на более чем на 80% поверхности тела.


По данным местных СМИ, хозяином заправки был сын мэра, и разрешения на розничную торговлю у него не было.




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Метки: Видео   ГАЗ   Румыния   взрыв на заправке   заправка   пожарные   
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1  комментарий
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Типа граф 16 минут назад
Капец , жалко пострадавших , ожоги - это жесть .
Как всегда у сынка мэра на заправке всё с нарушениями было .
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