Взрыв заправки со сжиженным газом в Румынии попал на видео

Кадры похлеще ,чем в голливудских блокбастерах.
Два сильных взрыва прогремели на заправке со сжиженным газом в румынской Креведии под Бухарестом. Примерно в 8 часов вечера на местной заправке одна из 6 цистерн с газом по пока не выясненным причинам сдетонировала и начался сильный пожар. Вызвали пожарных, спасателей, приехала полиция.
Пока пытались справиться с огнем, взорвалась вторая цистерна. Объем каждой был 10 000 литров. В результате ЧП погиб один человек и около 46 получили ранения, в том числе 26 пожарных и один полицейский. Некоторые из них получили серьезные ожоги на более чем на 80% поверхности тела.
По данным местных СМИ, хозяином заправки был сын мэра, и разрешения на розничную торговлю у него не было.
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Как всегда у сынка мэра на заправке всё с нарушениями было .