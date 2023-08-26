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Сегодня мы перенесёмся в 1979 год: на носу Олимпиада-80 и город активно к ней готовится. Давайте вместе посмотрим, как это было!
Интересного вам просмотра!
1.
Вид из свежепостроенной гостиницы "Космос" на станцию метро "ВДНХ" и монумент Покорителям Космоса.
2.
На стене дома номер 12 по улице Герцена (ныне - Большая Никитская) рекламируют гособлигации займа.
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12.
Кадр из фильма "Москва слезам не верит". Героини фильма в гастрономе на улице Димитрова (ныне - Большая Якиманка).
13.
Снегурочка, мальчик в костюме Олимпийского Мишки и Дед Мороз позируют на фоне строящегося "Олимпийского".
14.
Снос домов на чётной стороне Оружейного переулка.
Если быть точным - то была снесена вся чётная часть переулка, а на её месте разбили Садово-Триумфальный сквер.
18.
Сейчас посмотришь на этот кадр и не поверишь, что когда-то Москва была такой. На фото - церковь Троицы живоначальной в Троицкой слободе.
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