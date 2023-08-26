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Прогулка по Москве 1979 года

Прогулка по Москве 1979 года

Автор:
26 августа 2023 22:20
Метки: СССР   история   фото   
302
20

Сегодня мы перенесёмся в 1979 год: на носу Олимпиада-80 и город активно к ней готовится. Давайте вместе посмотрим, как это было!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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Boka 9 минут назад
Я в Балатоне токайское брала...
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