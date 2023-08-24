FISHKINET
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 августа Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 августа BMW — не марка авто, а диагноз BMW — не марка авто, а диагноз В Хабаровске росгвардейцы подстрелили мигранта, пытавшегося скрыться во время проверки документов В Хабаровске росгвардейцы подстрелили мигранта, пытавшегося... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные 20 невероятных случаев из медицинской практики 20 невероятных случаев из медицинской практики 18 фотографий, доказывающих, что животные могут быть более заботливыми, чем люди 18 фотографий, доказывающих, что животные могут быть более... В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо Авария дня. Велосипедное самоубийство? Авария дня. Велосипедное самоубийство? "Какие же всё-таки мужики там" "Какие же всё-таки мужики там" "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже В Ленобласти задержали контрабандистов с партией гашиша на 2 миллиарда рублей В Ленобласти задержали контрабандистов с партией гашиша на 2... МВД публикует видео допроса 20-летнего мужчины, который накинулся с кулаками на девушку из-за "слишком коротких шорт" МВД публикует видео допроса 20-летнего мужчины, который накинулся... Почему вы раньше молчали, что общедомовые чаты - это так круто? Почему вы раньше молчали, что общедомовые чаты - это так круто? Я бы не сел на такой аттракцион ни за что на свете, ни под каким предлогом Я бы не сел на такой аттракцион ни за что на свете, ни под каким... В административном здании Екатеринбурга обнаружили "проститутошную" В административном здании Екатеринбурга обнаружили "проститутошную" Самые знаменитые лошади Самые знаменитые лошади 14 приспособлений из разных уголков мира, которые должны быть в каждой стране 14 приспособлений из разных уголков мира, которые должны быть в... В Смоленской области неадекватный мужчина избил двух девушек увесистой палкой В Смоленской области неадекватный мужчина избил двух девушек...
Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
24 августа 2023 22:08
Метки: СССР   история   фото   
202
32

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
BirdTalk 9 часов назад
По театральному раньше двух стороннее движение было. Прикольно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1004220



Другие посты автора
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Популярные теги
#фото#автомир#интересное#ДТП#позитив#история#США#шоу бизнес#Ynews#дети
#Юмор#машина#Прикол#авто аварии#факты#забавно#подборка#улыбнуло#Спорт#истории
#автомобили#животные#аварии#интересно#Автовсячина#знаменитости#мигрант#люди#в мире#картинки
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов

На что жалуетесь?

Вернуться