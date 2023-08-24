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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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16.
Ярославль. Вокзал ст. Ярославль-Главный, 70-начало 80-х годов. Автобус "Икарус-180", за ним стоит троллейбус ЗиУ-9.
26.
Киев. Еще фото данного микрорайона, 1971 год. Помимо поезда из вагонов Т-3 на другом берегу виден автобус "Икарус-180".
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