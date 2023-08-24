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Каким был Санкт-Петербург в 90-е годы и каким стал сейчас

Каким был Санкт-Петербург в 90-е годы и каким стал сейчас

Автор:
24 августа 2023 21:48
Метки: Россия   Санкт-Петербург   было стало   фото   
267
16

Сегодня в рамках серии "Было-стало" мы сначала отправимся в Петербург из 90-х годов, а потом перенесёмся в него же, но образца наших дней, чтобы сравнить, как город изменился за эти годы.

Автор Андрей Василисков.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   Санкт-Петербург   было стало   фото   
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АнтонПолднев 5 часов назад
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