Каким был Санкт-Петербург в 90-е годы и каким стал сейчас

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Сегодня в рамках серии "Было-стало" мы сначала отправимся в Петербург из 90-х годов, а потом перенесёмся в него же, но образца наших дней, чтобы сравнить, как город изменился за эти годы.
Автор Андрей Василисков.
Интересного вам просмотра!
1.
Для начала отправляемся в сторону северных районов города. Перекрёсток улицы Савушкина и Шишмарёвского переулка в 1997 году.
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3.
Переносимся на Васильевский остров образца 1996 года, кадр из фильма "Брат", снятый на 22-23 линиях острова.
5.
Ещё один снимок с Васильевского острова образца начала 1990-х годов. Автобусный парк номер 4 на Наличной улице.
6.
Парка больше не существует
Его снесли ради строительства здоровенного многофункционального комплекса "Васильевский квартал", в котором разместились как квартиры на продажу, так и (вроде бы) общежитие Горного института.
9.
И ещё один снимок из 1995 года, на этот раз около перекрёстка Московского проспекта и 1-й Красноармейской улицы.
11.
1999 год, доходный дом Павлова на углу Среднеохтинского проспекта и улицы Молдагуловой.
15.
Ну и финальное сравнение на сегодня: вновь кадр из фильма "Брат" - на этот раз телефонная будка на Каменноостровском проспекте, год 1996.
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Метки: Россия Санкт-Петербург было стало фото
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