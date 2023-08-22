Анекдот дня, недели, месяца, года

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Метки: Юмор анекдот дня мем фишка
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- а кем бы ты хотел стать?
- Я бы хотел стать игроком сборной России по футболу.
- Почему?
- Вот бегу я с мячом, обвожу одного, другого, третьего и.... забиваю гол в свои ворота. И вся трибуна такая : "Пидо%ас, пидо%рас!" А я так славу люблю!