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Анекдот дня, недели, месяца, года

Анекдот дня, недели, месяца, года

Автор:
22 августа 2023 08:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   анекдот дня   мем   фишка   
719
1

А может это и не анекдот вовсе!?

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Метки: Юмор   анекдот дня   мем   фишка   
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6  комментариев
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20k
scorpick Полчаса назад
Я правильно понимаю, в чей огород этот камешек?
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1k
Koshak 6 минут назад
Из той же серии. Один гей спрашивает другого:
- а кем бы ты хотел стать?
- Я бы хотел стать игроком сборной России по футболу.
- Почему?
- Вот бегу я с мячом, обвожу одного, другого, третьего и.... забиваю гол в свои ворота. И вся трибуна такая : "Пидо%ас, пидо%рас!" А я так славу люблю!
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