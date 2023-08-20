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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного вам просмотра!
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Демонтирован в 1995 году.
статус: порезан/уничтожен
https://max-sky.livejournal.com/184503.htmlhttps://max-sky.livejournal.com/184503.html