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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
20 августа 2023 22:13
Метки: СССР   история   фото   
210
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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5k
MPEG-8 5 часов назад
Памятник АН-10а в Омске (СССР-11212).
Демонтирован в 1995 году.
статус: порезан/уничтожен
https://max-sky.livejournal.com/184503.htmlhttps://max-sky.livejournal.com/184503.html
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22k
Слепой Пью 51 минуту назад
В детстве облизывался на такой красивый сифон в оплетке - у нас был простой металлический. Как жаль было, что в нем газировка быстро кончалась! Была наивная мечта - заиметь дома уличный аппарат по 3 и 1 копейки стакан!
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Юганск

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