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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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12.
Прокопьевск, Кемеровская область. Торжественное открытие движения по трамвайному маршруту номер 3.
14.
Тула, площадь искусств, думаю для многих туляков старшего и среднего возраста был привычен такой вид.
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