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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
20 августа 2023 22:04
Метки: СССР   история   фото   
302
29

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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