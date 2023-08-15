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Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившем лайнер на кукурузном поле в Подмосковье

Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившем лайнер на кукурузном поле в Подмосковье

Автор:
15 августа 2023 16:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Спасение   Уральские авиалинии   аварийная посадка   кукурузное поле   самолет   экипаж   
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15 августа 2019 года самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку прямо в поле с кукурузой, вблизи аэропорта Жуковский. На посадку пилоты пошли из-за отказавших двигателей — с самолётом столкнулась стая чаек. Никто из 226 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.

Четыре года назад борт А321 выполнял рейс из московского аэропорта «Жуковского» в Симферополь.

Как в тот же день рассказывал Дамир Юсупов, после взлета поступил сигнал о неустойчивой работе двигателей: сначала левого, а потом и правого:

Мы на тренажере отрабатываем такие ситуации. Планировали отработать отказ одного двигателя, второй отключить, затем развернуться и пойти на посадку. Но когда увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность, а самолет начал снижаться, то произошло то, что произошло. Были другие варианты, но хорошо, что мы не пошли на них. Благодаря этому мы сели без кренов и с нормальным углом. Шасси не выпускал специально, поскольку так было безопаснее. Если бы были другие попытки, то всё могло закончиться плохо. Мысли были только о том, как не допустить падения, а когда оно было неизбежно — то о том, чтобы как можно мягче посадить самолет.

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Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звания Героев России. Бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко награждены орденом Мужества - они идеально эвакуировали пассажиров.

Несмотря на счастливый финал истории, которая для пассажиров закончилась сразу, как только они покинули борт воздушного судна, для экипажа наступили трудные времена. Эксперты и наблюдатели задавались вопросами: правильно ли действовал командир корабля и его команда в сложившейся ситуации, можно ли было «дотянуть» до взлётно-посадочной полосы вместо кукурузного поля? Международный авиационный комитет (МАК) начал расследование, которое завершилось только в 2022 году. В нем, в частности, было указано, что экипаж "из-за нервов после столкновения с птицами" не убрал шасси сразу после взлета. КВС и второй пилот признали ошибку, однако добавили - если бы шасси было убрано, они перелетели бы поле, а дальше "был лес и строения".

Уже после начала СВО Дамир Юсупов получил на Украине "підозру" за более чем 100 полетов в российский Крым и угрозы "выкрасть его и посадить на 9 лет". На вопросы СМИ о "пидзоре", командир традиционно широко улыбается.

Работает Юсупов КВС в "Уральских авиалиниях", часто не называя своего имени во время capitan speaking.

Второй пилот Георгий Мурзин переехал в Подмосковье.

Яна Ягодина получила повышение и стала старшим бортпроводником, Алия Слякаева перешла в московский отряд и написала книгу о случившемся, Дмитрий Гончаренко много путешествует, Дмитрий Ивлицкий работает и воспитывает дочку и сына.

15 августа экипаж празднует второй день рождения.Ежегодные встречи этих чудесных людей, сроднившихся после происшествия, стали уже традиционными.

Ах, да! Самолёт распилили - восстановлению он не подлежал. Останки А320 так и хранятся на территории аэропорта "Жуковский".

Эта авиакатастрофа без жертв навсегда вошла в историю, как "Чудо на кукурузном поле".

16 марта 2023 года в прокат вышел фильм режиссера Садрика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы", рассказывающий об успешной посадке пассажирского самолёта в поле под Жуковским.

Главную роль в нём сыграл Егор Бероев.

Это фильм о человеческих отношениях, любви к небу и происшествии 2019 года.

Главным консультантом фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" выступил сам командир экипажа - Дамир Юсупов.

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Метки: Спасение   Уральские авиалинии   аварийная посадка   кукурузное поле   самолет   экипаж   
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17  комментариев
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836
Вадим 2 часа назад
Весь экипаж молодцы и герои по праву!
Замечание к посту только одно - если нет жертв, то это не авиакатастрофа, а авиапроисшествие.
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3k
Славик 9 минут назад
Никто не пострадал? А по другой инфе, 74 из них получили травмы различной степени тяжести, в т.ч. и член экипажа - второй пилот Георгий Мурзин попал в больницу с ушибом грудной клетки.
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8k
Vалѣнтиныч 18 минут назад
Спасибо экипажу! Нет - СПАСИБО!!!
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19k
Alush 22 минуты назад
А чайки возместили убытки хозяину кукурузного поля?
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110
Александр 40 минут назад
Горжусь коллегами!
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599
ruslan d Час назад
Надо глянуть )
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5k
satra Час назад
Ссылка youtu.be
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6k
Бу 2 часа назад
это просто чудо
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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