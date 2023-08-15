Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившем лайнер на кукурузном поле в Подмосковье

15 августа 2019 года самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку прямо в поле с кукурузой, вблизи аэропорта Жуковский. На посадку пилоты пошли из-за отказавших двигателей — с самолётом столкнулась стая чаек. Никто из 226 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.
Четыре года назад борт А321 выполнял рейс из московского аэропорта «Жуковского» в Симферополь.
Как в тот же день рассказывал Дамир Юсупов, после взлета поступил сигнал о неустойчивой работе двигателей: сначала левого, а потом и правого:
Мы на тренажере отрабатываем такие ситуации. Планировали отработать отказ одного двигателя, второй отключить, затем развернуться и пойти на посадку. Но когда увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность, а самолет начал снижаться, то произошло то, что произошло. Были другие варианты, но хорошо, что мы не пошли на них. Благодаря этому мы сели без кренов и с нормальным углом. Шасси не выпускал специально, поскольку так было безопаснее. Если бы были другие попытки, то всё могло закончиться плохо. Мысли были только о том, как не допустить падения, а когда оно было неизбежно — то о том, чтобы как можно мягче посадить самолет.
Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звания Героев России. Бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко награждены орденом Мужества - они идеально эвакуировали пассажиров.
Несмотря на счастливый финал истории, которая для пассажиров закончилась сразу, как только они покинули борт воздушного судна, для экипажа наступили трудные времена. Эксперты и наблюдатели задавались вопросами: правильно ли действовал командир корабля и его команда в сложившейся ситуации, можно ли было «дотянуть» до взлётно-посадочной полосы вместо кукурузного поля? Международный авиационный комитет (МАК) начал расследование, которое завершилось только в 2022 году. В нем, в частности, было указано, что экипаж "из-за нервов после столкновения с птицами" не убрал шасси сразу после взлета. КВС и второй пилот признали ошибку, однако добавили - если бы шасси было убрано, они перелетели бы поле, а дальше "был лес и строения".
Уже после начала СВО Дамир Юсупов получил на Украине "підозру" за более чем 100 полетов в российский Крым и угрозы "выкрасть его и посадить на 9 лет". На вопросы СМИ о "пидзоре", командир традиционно широко улыбается.
Работает Юсупов КВС в "Уральских авиалиниях", часто не называя своего имени во время capitan speaking.
Второй пилот Георгий Мурзин переехал в Подмосковье.
Яна Ягодина получила повышение и стала старшим бортпроводником, Алия Слякаева перешла в московский отряд и написала книгу о случившемся, Дмитрий Гончаренко много путешествует, Дмитрий Ивлицкий работает и воспитывает дочку и сына.
15 августа экипаж празднует второй день рождения.Ежегодные встречи этих чудесных людей, сроднившихся после происшествия, стали уже традиционными.
Ах, да! Самолёт распилили - восстановлению он не подлежал. Останки А320 так и хранятся на территории аэропорта "Жуковский".
Эта авиакатастрофа без жертв навсегда вошла в историю, как "Чудо на кукурузном поле".
16 марта 2023 года в прокат вышел фильм режиссера Садрика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы", рассказывающий об успешной посадке пассажирского самолёта в поле под Жуковским.
Главную роль в нём сыграл Егор Бероев.
Это фильм о человеческих отношениях, любви к небу и происшествии 2019 года.
Главным консультантом фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" выступил сам командир экипажа - Дамир Юсупов.
Источник:
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Замечание к посту только одно - если нет жертв, то это не авиакатастрофа, а авиапроисшествие.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Посадка_Ту-124_на_Невуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Посадка_Ту-124_на_Неву