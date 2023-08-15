Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившем лайнер на кукурузном поле в Подмосковье

Ах, да! Самолёт распилили - восстановлению он не подлежал. Останки А320 так и хранятся на территории аэропорта "Жуковский".

Эта авиакатастрофа без жертв навсегда вошла в историю, как "Чудо на кукурузном поле".

16 марта 2023 года в прокат вышел фильм режиссера Садрика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы", рассказывающий об успешной посадке пассажирского самолёта в поле под Жуковским.

Главную роль в нём сыграл Егор Бероев.

Это фильм о человеческих отношениях, любви к небу и происшествии 2019 года.

Главным консультантом фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" выступил сам командир экипажа - Дамир Юсупов.