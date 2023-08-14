Безрукому спортсмену из Испании в качестве приза за победу вручили наручные часы

Испанский паравелосипедист Рикардо Тен, у которого с восьми лет ампутированы обе руки, за победу на чемпионате мира в Глазго получил в качестве дополнительного приза наручные часы Tissot.
Пресловутые "девочки-организаторы" снова накосячили. На этот раз на чемпионате мира, проходившем в шотландском Глазго.
Испанцу Рикардо Тену, потерявшему в детстве обе руки и ногу, задев высоковольтную линию, вручили наручные часы.
Спортсмен не растерялся, с благодарностью и улыбкой принял подарок и сделал вид, что ничего необычного не произошло.
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Рикардо Тен известен тем, что несмотря на ограниченые возможности после несчастного случая, без остатка посвятил себя спорту, сначала как пловец, а затем как велосипедист.
Сегодня он является трехкратным чемпионом мира по велоспорту на треке, завоевав свой третий титул в скретч-гонке на чемпионате мира в Глазго.
47-летний испанец участвует в соревнованиях по паравелоспорту в категории C1, предназначенной для людей с «тяжелыми» нарушениями. Его карьера в велоспорте началась после десятилетий занятий плаванием.
Я участвовал в пяти Паралимпийских играх, от Атланты в 1996 году, до Рио-де-Жанейро в 2016 году. После Рио-де-Жанейро в 2016 году переключился на велоспорт. Многие были очень удивлены, что я решил сменить направление и тем, как быстро я адаптировался. Единственное, что положило конец моей карьере пловца, — это мое желание участвовать в соревнованиях по велоспорту.
Велосипед Тена уникален, так как он был разработан специально для него - это трековый велосипед, у которого нет ни передач, ни тормозов, а единственный сложный узел, это руль со сложными зацепами под формы культей.
Испанец также участвует в шоссейных гонках и не раз выходил победителем, в том числе в гонках на время.
В последнем соревновании на чемпионате мира в Глазго Тен выиграл четыре медали: две золотые, серебро и бронзу.
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В детдоме для детей инвалидов Новый год, приходит дед Мороз ставит мешок
с подаркамии уходит, все дети начинают к нему ковылять, и только один мальчик
не идет , у него нет ни ручек, ни ножек. Он кричит ребята оставте хоть чтонибудь,
но жестокие законы дет дома неумолимы. Видя, что сейчас ничего еже не останется
мальчик невообразимым движением головы скидывает свое маленькое тельце и быстро
как гусиница начинает пробираться сквозь ноги своих товарищей, он закидавает
голову в мешок ,хватает какой-то сверток и уползает под свою кровать, раздирает
сверток зубами и из под кровати раздается детский возглас:"о!скакалочка!!!"
На вырост (с)