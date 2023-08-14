Безрукому спортсмену из Испании в качестве приза за победу вручили наручные часы

Рикардо Тен известен тем, что несмотря на ограниченые возможности после несчастного случая, без остатка посвятил себя спорту, сначала как пловец, а затем как велосипедист.

Сегодня он является трехкратным чемпионом мира по велоспорту на треке, завоевав свой третий титул в скретч-гонке на чемпионате мира в Глазго.

47-летний испанец участвует в соревнованиях по паравелоспорту в категории C1, предназначенной для людей с «тяжелыми» нарушениями. Его карьера в велоспорте началась после десятилетий занятий плаванием.

Я участвовал в пяти Паралимпийских играх, от Атланты в 1996 году, до Рио-де-Жанейро в 2016 году. После Рио-де-Жанейро в 2016 году переключился на велоспорт. Многие были очень удивлены, что я решил сменить направление и тем, как быстро я адаптировался. Единственное, что положило конец моей карьере пловца, — это мое желание участвовать в соревнованиях по велоспорту.

Велосипед Тена уникален, так как он был разработан специально для него - это трековый велосипед, у которого нет ни передач, ни тормозов, а единственный сложный узел, это руль со сложными зацепами под формы культей.