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Экзотические плоды, о которых знает далеко не каждый

Экзотические плоды, о которых знает далеко не каждый

Автор:
14 августа 2023 12:20
Метки: Обо всем насвете   мир   хочу все знать   экзотические плоды   это интересно   
187
15

На свете существует огромное количество разнообразных фруктов, ягод и прочих плодов. И для многих людей их максимальная экзотичность ограничивается каким-нибудь ананасом или кокосом. Хотя сегодня наши магазины предлагают весьма широкий выбор заморских вкусностей, среди которых: авокадо, ананасы, папайи, рамбутаны, манго, карамболы, питахайи и так далее. знает далеко не каждый.


Фрукт обладает выраженной кислинкой. Произрастает в Австралии.


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Удивительный плод растёт в Индонезии и Малайзии. Имеет самодостаточный сладкий вкус с лёгкой кислинкой. Косточку, как правило выбрасывают. Однако она также является полностью съедобной.


Растение Филиппин, произрастающее в лесах на низких и средних высотах по всей стране. Растение катмон производит плоды, заключённые в чашелистики. Плод, находящийся внутри, полностью съедобен.


Это разновидность манго, произрастающая на Филиппинах. Манго пахо обычно собирают в дикой природе и редко культивируют. Они остаются крошечными на протяжении всей жизни. Незрелые плоды можно мариновать или использовать в салатах.


Это дикий тропический фрукт, который имеет вяжущий вкус.


Цветущая пальма були цветёт только один раз в жизни, после чего производит большое количество маленьких круглых плодов и умирает.


Пили — плодоносящее дерево, широко известное своими съедобными орехами. Некоторые люди описывают вкус ореха как легкий и маслянистый.


Тропическое растение, относящееся к ярким и невероятно вкусным плодам. Произрастает в Юго-Восточной Азии.


Это необычный фрукт, похожий на каштан (хотя он больше связан с личи), который произрастает на Филиппинах и в Индонезии. Семена можно жарить или варить. Их вкус похож на сладкий картофель.


На вкус плод описывается как нечто среднее между сахарным тростником и манго.


Фрукт, напоминающий по вкусу крем-брюле. Можно попробовать в Перу, Чили и Эквадоре.


Необычный фрукт из Центральной Америки, который используется для приготовления соков и различных десертов. Кожура непригодна для пищи, поэтому плод обычно разрезают пополам и выбирают его содержимое ложкой.


Бигнай произрастает в ряде стран Азии и Австралии.


Произрастает только на острове Борнео. Съедобная часть фрукта — выступающие семена. Их мякоть имеет сладкий вкус с лёгкой кислинкой.


Тропическое растение, встречающееся в Азии и Центральной Америке. Под тонкой кожицей тёмно-фиолетового плода находится белая или фиолетовая сочная мякоть, которая имеет вяжущий горьковатый вкус и приятный аромат.

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Метки: Обо всем насвете   мир   хочу все знать   экзотические плоды   это интересно   
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2  комментария
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29k
Serg2001 12 минут назад
Еще рамбутаны прикольные. И на вид, и на вкус.
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Corvus Corax 42 минуты назад
Вкусно, наверн... Но уже было тут раза два...
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Skinner
Можно вывернуть шкуру наизнанку и прикрыть нутро, содержание же внутреннего от этого не изменится.
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