Экзотические плоды, о которых знает далеко не каждый

На свете существует огромное количество разнообразных фруктов, ягод и прочих плодов. И для многих людей их максимальная экзотичность ограничивается каким-нибудь ананасом или кокосом. Хотя сегодня наши магазины предлагают весьма широкий выбор заморских вкусностей, среди которых: авокадо, ананасы, папайи, рамбутаны, манго, карамболы, питахайи и так далее. знает далеко не каждый.
Фрукт обладает выраженной кислинкой. Произрастает в Австралии.
Удивительный плод растёт в Индонезии и Малайзии. Имеет самодостаточный сладкий вкус с лёгкой кислинкой. Косточку, как правило выбрасывают. Однако она также является полностью съедобной.
Растение Филиппин, произрастающее в лесах на низких и средних высотах по всей стране. Растение катмон производит плоды, заключённые в чашелистики. Плод, находящийся внутри, полностью съедобен.
Это разновидность манго, произрастающая на Филиппинах. Манго пахо обычно собирают в дикой природе и редко культивируют. Они остаются крошечными на протяжении всей жизни. Незрелые плоды можно мариновать или использовать в салатах.
Это дикий тропический фрукт, который имеет вяжущий вкус.
Цветущая пальма були цветёт только один раз в жизни, после чего производит большое количество маленьких круглых плодов и умирает.
Пили — плодоносящее дерево, широко известное своими съедобными орехами. Некоторые люди описывают вкус ореха как легкий и маслянистый.
Тропическое растение, относящееся к ярким и невероятно вкусным плодам. Произрастает в Юго-Восточной Азии.
Это необычный фрукт, похожий на каштан (хотя он больше связан с личи), который произрастает на Филиппинах и в Индонезии. Семена можно жарить или варить. Их вкус похож на сладкий картофель.
На вкус плод описывается как нечто среднее между сахарным тростником и манго.
Фрукт, напоминающий по вкусу крем-брюле. Можно попробовать в Перу, Чили и Эквадоре.
Необычный фрукт из Центральной Америки, который используется для приготовления соков и различных десертов. Кожура непригодна для пищи, поэтому плод обычно разрезают пополам и выбирают его содержимое ложкой.
Бигнай произрастает в ряде стран Азии и Австралии.
Произрастает только на острове Борнео. Съедобная часть фрукта — выступающие семена. Их мякоть имеет сладкий вкус с лёгкой кислинкой.
Тропическое растение, встречающееся в Азии и Центральной Америке. Под тонкой кожицей тёмно-фиолетового плода находится белая или фиолетовая сочная мякоть, которая имеет вяжущий горьковатый вкус и приятный аромат.
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