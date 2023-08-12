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Прогулка по&nbsp;Москве 1977 года

Прогулка по Москве 1977 года

Автор:
12 августа 2023 21:43
Метки: СССР   история   фото   
262
20

Сегодня мы перенесемся в 1977 год: с конвейера ВАЗа сходит первый советский "джип" для гражданского населения - легендарная "Нива".

Давайте вместе посмотрим, как Москва прожила этот год!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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