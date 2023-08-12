Прогулка по Москве 1977 года

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Сегодня мы перенесемся в 1977 год: с конвейера ВАЗа сходит первый советский "джип" для гражданского населения - легендарная "Нива".
Давайте вместе посмотрим, как Москва прожила этот год!
Интересного вам просмотра!
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6.
Строительство дома политпросвещения на Трубной площади.
Его построят в 1980 году, но судьба его будет недолгой - в начале 2000-х его снесут, а в 2008 году на этом месте построят комплекс «Легенда Цветного».
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