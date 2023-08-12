Песчаная буря в Марракеш превратила город в Марс

Сильнейшая песчаная буря обрушилась на Марокко, небо из-за огромного количества песка в воздухе стало насыщенного красного цвета.
Местные жители и туристы, не покидая Земли, в одно мгновение перенеслись на Марс. По крайней мере, выглядело очень похоже. За считаные часы туристический центр Марокко погрузился в красный полумрак.
Порывами ветра были повалены деревья, нанесен ущерб инфраструктуре города. Погиб 18-летний парень, которого придавило стволом пальмы.
В Главном управлении метеорологии сообщили, что порывы ветра, принесшие с собой песок, достигали 80 километров в час. А температура воздуха в это время была в районе 35 градусов.
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