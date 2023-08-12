В Уссурийске прорвало дамбу, защищающую от наводнения

Вода хлынула в сторону города и уже затопила десятки домов.
Сегодня рано утром прорвало дамбу в микрорайоне "Семь ветров", вода стремительным потоком ринулась на улицы и без того затопленного города. Дамба не была введена в эксплуатацию. Планировалось, что её сдадут в сентябре. Временное сооружение, построенное на случай наводнений, не выдержало напора воды.
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Однако в пресс-службе города утверждают, что прорыва дамбы нет, а образовался небольшой проран.
«Проран — это когда вода перехлестывала в одном месте и образовался узкий тонкий овражек, и вода поступает сквозь дамбу по этому оврагу. <...> Вода поступает, <...> отдельный дом, крайний, затоплен первый этаж, остальные — подвалы, мы сейчас обходим микрорайон, выясняем, есть ли потребность в эвакуации, в размещении в пунктах временного размещения», — пояснили ситуацию в комментарии
Между тем, местные жители рассказывают в соцсетях об обстановке в городе и снимают видео о том, как выглядят улицы Уссирийска. Особенно пострадал частный сектор, а после "небольшого прорана" первыми под удар попали капитальные гаражи местного кооператива, которые затопило по самую крышу.
На данный момент особенно серьезное повышение уровеня воды наблюдают в районе улицы Раздольная, куда хлынул основной поток, и в городе еще ночью объявили эвакуация . Жителей низинных районов перевозят в пункты временного размещения. В городе всю ночь звучали звуки сирены.
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Глава Уссурийска Евгений Корж назвал ситуацию вокруг прорыва дамбы в городе контролируемой. Правда, сообщил, что сейчас устранять промоины в сооружении нет возможностей. Все силы МЧС брошены на эвакуацию жителей, а дамбу отремонтируют после наводнения.
Так выглядит Уссурийск сейчас:
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Критическая ситуация в городе возникла из-за мощных ливней. За пару дней в регионе выпала месячная норма осадков. Сильнее всего пострадала западная часть Приморья и собственно Уссурийск. В городе затоплены десятки домов, а улицы превратились в обычные реки.
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