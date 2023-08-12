В Уссурийске прорвало дамбу, защищающую от наводнения

Однако в пресс-службе города утверждают, что прорыва дамбы нет, а образовался небольшой проран.

«Проран — это когда вода перехлестывала в одном месте и образовался узкий тонкий овражек, и вода поступает сквозь дамбу по этому оврагу. <...> Вода поступает, <...> отдельный дом, крайний, затоплен первый этаж, остальные — подвалы, мы сейчас обходим микрорайон, выясняем, есть ли потребность в эвакуации, в размещении в пунктах временного размещения», — пояснили ситуацию в комментарии

Между тем, местные жители рассказывают в соцсетях об обстановке в городе и снимают видео о том, как выглядят улицы Уссирийска. Особенно пострадал частный сектор, а после "небольшого прорана" первыми под удар попали капитальные гаражи местного кооператива, которые затопило по самую крышу.