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В Уссурийске прорвало дамбу, защищающую от наводнения

В Уссурийске прорвало дамбу, защищающую от наводнения

Автор:
12 августа 2023 08:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Приморье   Уссурийск   ЧС   подтопление   прорыв дамбы   эвакуация жителей   
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Вода хлынула в сторону города и уже затопила десятки домов.


Сегодня рано утром прорвало дамбу в микрорайоне "Семь ветров", вода стремительным потоком ринулась на улицы и без того затопленного города. Дамба не была введена в эксплуатацию. Планировалось, что её сдадут в сентябре. Временное сооружение, построенное на случай наводнений, не выдержало напора воды.


Однако в пресс-службе города утверждают, что прорыва дамбы нет, а образовался небольшой проран.


«Проран — это когда вода перехлестывала в одном месте и образовался узкий тонкий овражек, и вода поступает сквозь дамбу по этому оврагу. <...> Вода поступает, <...> отдельный дом, крайний, затоплен первый этаж, остальные — подвалы, мы сейчас обходим микрорайон, выясняем, есть ли потребность в эвакуации, в размещении в пунктах временного размещения», — пояснили ситуацию в комментарии


Между тем, местные жители рассказывают в соцсетях об обстановке в городе и снимают видео о том, как выглядят улицы Уссирийска. Особенно пострадал частный сектор, а после "небольшого прорана" первыми под удар попали капитальные гаражи местного кооператива, которые затопило по самую крышу.



На данный момент особенно серьезное повышение уровеня воды наблюдают в районе улицы Раздольная, куда хлынул основной поток, и в городе еще ночью объявили эвакуация . Жителей низинных районов перевозят в пункты временного размещения. В городе всю ночь звучали звуки сирены.


Глава Уссурийска Евгений Корж назвал ситуацию вокруг прорыва дамбы в городе контролируемой. Правда, сообщил, что сейчас устранять промоины в сооружении нет возможностей. Все силы МЧС брошены на эвакуацию жителей, а дамбу отремонтируют после наводнения.


Так выглядит Уссурийск сейчас:


Критическая ситуация в городе возникла из-за мощных ливней. За пару дней в регионе выпала месячная норма осадков. Сильнее всего пострадала западная часть Приморья и собственно Уссурийск. В городе затоплены десятки домов, а улицы превратились в обычные реки.



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Метки: Ynews   Видео   Приморье   Уссурийск   ЧС   подтопление   прорыв дамбы   эвакуация жителей   
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3  комментария
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Вася Полчаса назад
Власти такие в Уссурийске:

Ссылка www.youtube.com
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Олег Нестерович 6 минут назад
А посадят опять Наливкина
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