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В Нью-Йорке иллюзионист Антонио Диас публично телепортировал четырех добровольцев

В Нью-Йорке иллюзионист Антонио Диас публично телепортировал четырех добровольцев

Автор:
09 августа 2023 23:21
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Антонио Диас   Нью-Йорк   добровольцы   иллюзонист   телепортация   фокус   
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В соцсетх появилось видео фокуса работы иллюзиониста Антонио Диаса (aka El Mago Pop), который на глазах у публики телепортировал четырех добровольцев в Нью-Йорке.

Маг и волшебник поместил четырех участников в стеклянный короб, размещенный на постаменте прямо на улице Нью-Йорка. Вокруг сооружения собралось много зрителей. Добровольцам надели повязки на глаза и приказали не шевелиться.

Затем Диас закрыл «аквариум» полотном. Через несколько секунд его помощница сдернула ткань — участники фокуса оказались уже в другой стеклянной коробке, примерно в десяти метрах от первой. Телепортация вызвала восторг зрителей.


Антонио Диас — самый известный испанский иллюзионист, который начал показывать собственные шоу в 17 лет. Его главное представление — «Великая иллюзия». За три года ее посмотрели более 800 тысяч зрителей.

Источник:

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Метки: Антонио Диас   Нью-Йорк   добровольцы   иллюзонист   телепортация   фокус   
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5  комментариев
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17k
Александр Н. Час назад
Близнецы местные или из Испании с собой привез?
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7k
Slowly 8 минут назад
- Комбинированные съёмки! (С)
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7k
М С 38 минут назад
Когда же до дибилов дойдет, что снимать панорамные видео лучше горизонтально?...
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14k
Ничоси 58 минут назад
Наибей. Зачем закрывать "камеры"?
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14k
Алексей Час назад
Будь проклят интернет

Ведь разгадку любого "чуда", можно найти простейшим поисковым запросом

Если "разоблачители" наберутся смелости и покажут фокус с появлением внучки напрямую от дедушки - я отключу инет детям 31 декабря
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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